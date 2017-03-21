Пособника теракта на "Норд-Осте" приговорили к 19 годам

Суд признал Хасана Закаева виновным в соучастии в теракте в Театральном центре на Дубровке. Его приговорили к 19 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, передает НСН. Следствие установило, что Закаев состоял в преступном сообществе. Он был причастен к подготовке теракта, захвату заложников, покушению на убийство двух и более лиц, незаконному хранению оружия и умышленному уничтожению чужого имущества.

Напомним, что 23 октября 2002 года во время мюзикла "Норд-Ост" террористы взяли в заложники более 900 человек. Спецслужбам удалось устранить всех боевиков. Жертвами теракта стали 150 человек.