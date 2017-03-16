Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях

Профессиональный серфер, 22-летняя австралийка Элли-Джин Коффи стала настоящей звездой Instagram. Красотка жалуется, что в соцсетях ее критикуют за чрезмерное количество откровенных фото.

Коффи входила в топ-20 мирового рейтинга серфингистов. Лидирует она не только в карьере, но и в обыденной жизни, публикуя свои жаркие снимки в соцсетях. У блондинки в Instagram 714 тысяч подписчиков, которые с нетерпением ждут каждого ее фото и оставляют под каждым из них свои комментарии.

В каждое фото Элли-Джин – это не только море, пляжи, солнце, но и прекрасное загорелое тело, вызывающее "аппетит" у представителей противоположного пола. На снимках девушка красуется зачастую вместе со своими не менее симпатичными сестричками, которых у нее три.

Когда Коффи была маленькой, ее родители исколесили всю Австралию. На доску Элли-Джин впервые встала в Сиднее, где осели ее родители. Покорение волн превратилось для девушки в дело всей жизни.

�� Публикация от Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) Мар 9 2017 в 9:47 PST

Сейчас австралийка мечтает стать лучшей серфингисткой планеты. В прошлом году она получила травму и спустилась в рейтинге во вторую полусотню. Однако ее карьера, по сути, только начинается.

People think we have a rivalry going on, and maybe we do, all I know is that you're my favourite person in this world. Happy birthday @hollydazecoffeyyy Публикация от Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) Фев 23 2017 в 10:46 PST

Love yourself- I do �� @ryzphoto Публикация от Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) Янв 14 2017 в 8:39 PST

Красотка говорит, что в соцсетях ее часто укоряют за чрезмерное количество откровенных снимков. На критику она старается не реагировать. "Мне нравится, как я выгляжу, и я постоянно тренируюсь для того, чтобы стать лучшей. В конце концов, бикини – это моя тренировочная форма", – заявила девушка.

Me sliding out of 2016 into a hopefully better 2017 thanks @stab for the post Публикация от Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey) Дек 27 2016 в 8:23 PST