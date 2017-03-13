Скончался помощник Михаила Горбачева Анатолий Черняев

На 96-м году жизни скончался помощник бывшего президента СССР Михаила Горбачева Анатолий Черняев. Причина смерти политика не сообщается, пишет "Газета.ru". "Его вклад в формирование внешней политики перестройки, в демократизацию страны неоценим", – отметили в пресс-службе Горбачев-Фонда.

Анатолий Черняев в 1986-1991 годах был помощником генерального секретаря ЦК КПСС, затем – президента СССР Михаила Горбачева по международным делам и считался одним из видных представителей либеральной части его окружения. С 1992 года руководил проектом "Документальная история перестройки. Внешняя политика перестройки".