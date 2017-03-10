Девочку унесло ветром при попытке попасть домой

В штате Огайо (США) четырехлетняя Мэддисон Гарнер едва не получила серьезную травму из-за сильного ветра. Девочку буквально сдуло вместе с дверью, когда она попыталась войти домой.

Происшествие попало в поле камер наружного видеонаблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, что девочка изо всех сил держится за дверь, чтобы не упасть. Ролик стал хитом интерната в считаные часы.

Бриттани Гарнер, мать девочки, рассказала, что очень испугалась за ребенка, но, к счастью, все обошлось. "Всегда становится смешно, когда вспоминаю этот момент", – заявила она.