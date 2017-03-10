Девочку унесло ветром при попытке попасть домой
Происшествие попало в поле камер наружного видеонаблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, что девочка изо всех сил держится за дверь, чтобы не упасть. Ролик стал хитом интерната в считаные часы.
Бриттани Гарнер, мать девочки, рассказала, что очень испугалась за ребенка, но, к счастью, все обошлось. "Всегда становится смешно, когда вспоминаю этот момент", – заявила она.
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