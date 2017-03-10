Марк Цукерберг станет отцом во второй раз

"Мы с Присциллой рады сообщить, что ожидаем рождения еще одной дочери", – заявил основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. После тяжелой первой беременности супруги не были уверены, смогут ли завести еще одного ребенка, передает "Комсомольская правда".

"Когда мы узнали, что Присцилла вновь беременна, нашей первой надеждой было то, что ребенок будет здоровым. Во вторую очередь я надеялся, что это будет девочка. Не могу и подумать о большем подарке, чем сестра для Макс", – отметил Цукерберг.