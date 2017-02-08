Мускулистая Барби делает жим лежа и приседает со штангой

Жительница Саратова 20-летняя Юлия Винс прославилась на весь мир благодаря занятиям пауэрлифтингом. За ломающее мозг случайного наблюдателя сочетание милого лица и стальных мышц ее называют мускулистой Барби.

Если из популярного народного рецепта успешной работы "бери больше – кидай дальше" убрать вторую часть, то оставшаяся может претендовать на роль более или менее точного описания пауэрлифтинга. Оказалось, что этот вид спорта, подразумевающий серьезные физические нагрузки и определенную трансформацию тела под их влиянием, популярен не только у мужчин, но и у женщин.

Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Июл 19 2016 в 1:10 PDT

"Пауэрлифтинг стал для меня хобби три года тому назад. Он позволял немного подзаработать. Теперь я посвящаю ему большую часть своей жизни", – цитирует РИА Новости 20-летнюю жительницу Саратова Юлию Винс. Благодаря своей внешности и спортивным достижениям она стала настоящей мировой сенсацией.

Девушка с милым, "кукольным" лицом на самом деле легко может дать фору любому мужчине-тяжеловесу в таких дисциплинах, как жим лежа и приседания со штангой. Несмотря на юные годы Юлия Винс не раз занимала призовые места на всероссийских и международных соревнованиях.

Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Янв 21 2017 в 1:04 PST

Рассказала она и о секрете своего успеха. "Я тренируюсь пять раз в неделю. Нагрузка, как правило, зависит от той формы, в которой я нахожусь на момент тренировки", – заметила девушка.

Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Окт 16 2016 в 2:01 PDT

Не обошла стороной она и тему диеты. "Режим питания тоже часто меняется. Когда я готовлюсь к соревнованиям, я всегда придерживаюсь строгой диеты. Но раз в неделю я позволяю себе есть все, что хочу", – объяснила Юлия Винс.

Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Фев 19 2016 в 2:15 PST

"Я думаю, есть только один секрет – регулярная работа в течение долгого времени. Если ты хочешь, чтобы твое тело было в хорошей форме, ты должен правильно тренироваться и правильно питаться", – подчеркнула девушка.

Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Мар 26 2016 в 3:43 PDT

Активно заниматься силовыми тренировками она начала еще в 15 лет. С тех пор ей много раз приходилось выслушивать советы от знакомых и друзей, который убеждали ее отказаться от занятий спортом и найти работу. "Прошло несколько лет, и я могу сказать с полной уверенностью, что я сделала правильный выбор, несмотря на те трудности, что мне пришлось преодолеть", – подчеркнула Винс.

Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Сен 14 2015 в 1:17 PDT

Теперь она сама служит вдохновением для других людей, которые хотят заняться спортом. Девушка призналась, что получает сотни писем от людей, которые решились на тренировки, глядя на ее фото.