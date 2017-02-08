В День влюбленных в метро будут крутить романтические песни

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В московском метро 14 февраля будут звучать песни и стихи о любви. "Радио метро поздравит пассажиров стихами Александра Пушкина („Признание“, „Я вас любил: любовь еще, быть может…“), Михаила Лермонтова („Она поет – и звуки тают“, „Из-под таинственной холодной полумаски…“) и Анны Ахматовой „Любовь“", — сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Для музыкального сопровождения были выбраны песни на стихи Игоря Шаферана, 85-летие со дня рождения которого будет отмечаться 13 февраля. Песни Шаферана исполняли многие знаменитые артисты от Леонида Утёсова до Иосифа Кобзона, передает "360 Подмосковье".
Музыка будет звучать с 13 по 17 февраля в вестибюлях, на эскалаторах и в кассовых залах станций метрополитена. За пять дней пассажиры услышат порядка 20 песен.
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