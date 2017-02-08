Китаец продал сына от любовницы ради законной жены

Житель Китая продал своего внебрачного ребенка, чтобы расплатиться с долгами законной супруги. К счастью, мальчика удалось вернуть матери, а виновник происшествия предстал перед судом.

Как выяснило следствие, в 2012 году у 34-летнего жителя Китая по имени Чэнь родился сын в законном браке. Семья успешно вела бизнес и ни в чем не нуждалась. Вероятно, на фоне материального благополучия, мужчина и решил завести себе любовницу, которая в 2014 году тоже родила ему мальчика, сообщает Sina.

Однако затем дела семьи Чэня не заладились и постепенно он влез в многочисленные долги. Понимая, что не может полностью обеспечить двоих детей, мужчина решил сдать внебрачного ребенка в приемную семью. Однако любовница Чэня отказалась от этого.

В октябре 2016 года законная жена мужчины впала в крайнюю степень отчаяния из-за материальных проблем и совершила попытку самоубийства. Испугавшись за супругу, Чэнь решил выбраться из долговой ямы. Однако для этого он пошел на преступление.

Мужчина через интернет продал сына от любовницы за 6,5 тысячи долларов. Часть этой суммы (3,4 и тысячи долларов) ушла на погашение долгов жены, а оставшиеся деньги Чэнь оставил себе.

Позже полиции удалось вернуть проданного мальчика матери, а совершивший преступление мужчина предстал перед судом. Во время рассмотрения дела Чэнь заявил, что сына от жены любит гораздо больше, чем внебрачного.

"Сейчас ребенок вернулся. Я лишь надеюсь, что он живет хорошо", – добавил он, комментируя свой поступок. Получил ли наказание Чэнь за продажу ребенка не уточняется.