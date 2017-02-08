ПВО Москвы приведены в полную боеготовность

Защищающие Москву подразделения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил приведены в высшую степень боеготовности. "Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты", – сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Личный состав дивизионов С-300, С-400 и "Панцирь-С" уже совершил марши на запасные позиции и к местам погрузки техники на железнодорожные платформы для отправки в назначенные районы. Расчеты отработали нормативы по преодолению участков зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых районов местности, передает "Интерфакс".