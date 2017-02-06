Кличко сыграл на гитаре в прямом эфире

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На данный шаг он решился после длительных уговоров в программе "Политика чемпионов" на NewsOne. "Мы так не договаривались. Будет шуток опять огромное количество. У нас уже был поющий мэр", - пытался отказаться Кличко. Все-таки поддавшись на уговоры, мэр Киева сыграл небольшой отрывок из песни "Ваше Благородие, Госпожа Удача".
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