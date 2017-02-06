Кличко сыграл на гитаре в прямом эфире

Мэр Киева Владимир Кличко продемонстрировал свои музыкальные таланты в эфире украинского телешоу. Политик сыграл на гитаре, которую не брал в руки 20 лет.

На данный шаг он решился после длительных уговоров в программе "Политика чемпионов" на NewsOne. "Мы так не договаривались. Будет шуток опять огромное количество. У нас уже был поющий мэр", - пытался отказаться Кличко. Все-таки поддавшись на уговоры, мэр Киева сыграл небольшой отрывок из песни "Ваше Благородие, Госпожа Удача".