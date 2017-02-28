ФАС поймала Минздрав на нарушениях

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против Министерства здравоохранения страны. По предварительным данным, ведомство не выполняло требования "Положения о лицензировании медицинской деятельности".

Рассмотрение дела назначено на 16 марта, сообщили ФАС. За похожее нарушение Минздрав уже получал предупреждение в 2016 году.