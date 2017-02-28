Как заставить ребенка учить математику
Пользователей Сети возмутила реакция прохожих на необычный урок математики, сообщает South China Morning Post. За происходящим наблюдали более десятка китайцев, однако никто из них не вступился за мальчика, повисшего над поверхностью воды. При этом один из них заснял происходящее и опубликовал видеозапись на YouTube.
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