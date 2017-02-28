Как заставить ребенка учить математику

Житель китайского города Мэйшань решил научить своего семилетнего сына математике крайне неординарным способом – он подвесил мальчика над рекой на веревке. Когда плачущий ребенок просил отца вернуть его на землю, суровый мужчина требовал решить арифметические задачи.

Пользователей Сети возмутила реакция прохожих на необычный урок математики, сообщает South China Morning Post. За происходящим наблюдали более десятка китайцев, однако никто из них не вступился за мальчика, повисшего над поверхностью воды. При этом один из них заснял происходящее и опубликовал видеозапись на YouTube.