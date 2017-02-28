Караченцов пострадал в ДТП Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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Общество

Как заставить ребенка учить математику

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Житель китайского города Мэйшань решил научить своего семилетнего сына математике крайне неординарным способом – он подвесил мальчика над рекой на веревке. Когда плачущий ребенок просил отца вернуть его на землю, суровый мужчина требовал решить арифметические задачи.
прочитано 1321 раз

Пользователей Сети возмутила реакция прохожих на необычный урок математики, сообщает South China Morning Post. За происходящим наблюдали более десятка китайцев, однако никто из них не вступился за мальчика, повисшего над поверхностью воды. При этом один из них заснял происходящее и опубликовал видеозапись на YouTube.

Автор: Константин Улюкаев28 февраля 2017, 20:39

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