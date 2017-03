Сеть напугали зловещие подробности съемок "Телепузиков"

Пользователей Twitter встревожили подробности съемок популярной в начале 2000-х годов детской программы "Телепузики". Многие отметили, что их напугал рост кукол.

Один из пользователей обратил внимание на статью Time 2001 года. В ней говорилось о том, что рост Тинки-Винки, самого большого из персонажей, достигал трех метров.

Самый маленький телепузик По был почти два метра высотой. При этом костюмы в среднем весили по 13 килограммов, сообщается на сайте Damn Funny.

"Мне это не нравится", – подписал снимок с героями телепередачи автор поста. Более того, выяснилось, что очень многие не знали о том, насколько внушительны габариты любимых разноцветных героев.

"Я только что узнал, что рост Тинки-Винки из "Телепузиков" составляет десять футов, и я не знаю, как к этому относиться", — поделилась впечатлениями пользователь sami. "Теперь все стало более зловеще", — прокомментировала связанное с "Телепузиками" открытие rachel.

Еще одного пользователя новость буквально довела до бессонницы. Он написал, что пытался уснуть, но ему не давала покоя мысль о росте Тинки-Винки. Он представил, что детский персонаж мог легко раздавить своим весом человека.

Программу "Телепузики" посмотрели свыше миллиарда детей более чем в ста странах мира. Шоу производства BBC. Программу транслировали по телевидению в 1997-2001 годах. Экс-продюсер телеканала Children’s BBC Сара Грэм призналась, что во время работы над детскими программами сотрудники корпорации употребляли наркотики.