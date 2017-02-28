На Сицилии проснулся самый высокий вулкан Европы (видео)

На итальянском острове Сицилия началось извержение самого высокого вулкана Европы – Этна. Увидеть зрелище невероятной красоты можно сразу из нескольких населенных пунктов.

Эксперты отмечают, что потоки раскаленной лавы можно наблюдать из города Катания, находящегося у подножия Этны, и из других, более отдаленных населенных пунктов, в частности, из Таормины. Активность вулкана сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб. Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что Этна не представляет опасности ни для людей, ни для близлежащих объектов, передает BNO News.