На Сицилии проснулся самый высокий вулкан Европы (видео)
Эксперты отмечают, что потоки раскаленной лавы можно наблюдать из города Катания, находящегося у подножия Этны, и из других, более отдаленных населенных пунктов, в частности, из Таормины. Активность вулкана сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб. Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что Этна не представляет опасности ни для людей, ни для близлежащих объектов, передает BNO News.
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