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Общество

На Сицилии проснулся самый высокий вулкан Европы (видео)

Фото: GLOBAL LOOK press/Angela Platania
На итальянском острове Сицилия началось извержение самого высокого вулкана Европы – Этна. Увидеть зрелище невероятной красоты можно сразу из нескольких населенных пунктов.
прочитано 1259 раз

Эксперты отмечают, что потоки раскаленной лавы можно наблюдать из города Катания, находящегося у подножия Этны, и из других, более отдаленных населенных пунктов, в частности, из Таормины. Активность вулкана сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб. Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что Этна не представляет опасности ни для людей, ни для близлежащих объектов, передает BNO News. 

Автор: Светлана Сидорчук28 февраля 2017, 13:32

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