Исследователь Артур Чилингаров госпитализирован в Москве

В одну из столичных больниц доставлен 77-летний российский исследователь Артур Чилингаров. У него диагностировано воспалительное заболевание. В ближайшее время ученому проведут операцию на ноге, передает Life.ru.
Артур Чилингаров – исследователь Арктики и Антарктики, ученый-океанолог, государственный и политический деятель, депутат Государственной думы. Он удостоен званий Герой Советского Союза и Герой России.
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