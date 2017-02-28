Исследователь Артур Чилингаров госпитализирован в Москве

В одну из столичных больниц доставлен 77-летний российский исследователь Артур Чилингаров. У него диагностировано воспалительное заболевание. В ближайшее время ученому проведут операцию на ноге, передает Life.ru.

Артур Чилингаров – исследователь Арктики и Антарктики, ученый-океанолог, государственный и политический деятель, депутат Государственной думы. Он удостоен званий Герой Советского Союза и Герой России.