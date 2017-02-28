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Модель показала грудь в прямом эфире

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
В Сети набирает популярность ролик, демонстрирующий, как у модели внезапно "убежала" грудь из бюстгальтера. Инцидент произошел во время популярного испанского телешоу Asi Somos.
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Судя по кадрам, гостья передачи должна была двигаться под музыку в полуобнаженном виде. Для этого красотка спустила бретельки бюстгальтера и расстегнула застежку на спине. Однако непрочно сидящее белье подвело хозяйку.

В итоге одна из чашек лифчика съехала, обнажив пышную грудь модели, передает РЕН ТВ. В этот момент в студии кто-то вскрикнул. Девушка же спокойно поправила бюстгальтер, нисколько не смущаясь того, что произошло. 

Автор: Светлана Сидорчук28 февраля 2017, 10:14

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