Модель показала грудь в прямом эфире
Судя по кадрам, гостья передачи должна была двигаться под музыку в полуобнаженном виде. Для этого красотка спустила бретельки бюстгальтера и расстегнула застежку на спине. Однако непрочно сидящее белье подвело хозяйку.
В итоге одна из чашек лифчика съехала, обнажив пышную грудь модели, передает РЕН ТВ. В этот момент в студии кто-то вскрикнул. Девушка же спокойно поправила бюстгальтер, нисколько не смущаясь того, что произошло.
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