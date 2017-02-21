Фигурант дела "Огней Москвы" впал в кому

В СИЗО потерял сознание экс-председатель правления банка "Огни Москвы" Денис Морозов, который является фигурантом дела о хищении. Предполагаемый злоумышленник был экстренно доставлен в больницу.

Врачи диагностировали у Морозова инсульт, он впал в кому, передает Life.ru. Состояние бывшего банкира оценивается как критическое.

Напомним, в банке "Огни Москвы" произошла серия хищений на общую сумму порядка 7,5 миллиарда рублей. Всего по делу проходят семь человек, включая Морозова.