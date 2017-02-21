Фигурант дела "Огней Москвы" впал в кому

WADA признало ошибки Макларена Главные события Москвы Битва за "Оскар" Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Путин тонко предупредил зарвавшегося Порошенко
Подробности убийства бородатой Кончиты
"Голые" фото беглянки Максаковой шокировали россиян
Кабаева с кольцом на безымянном пальце восхитила видом
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
партнеры
Суббота 25 февраля
Лента новостей
20:32
Епифанцев о любовнике жены: Он хороший парень, родной
19:18
Жертвами ДТП в Подмосковье стали два человека
19:09
В Подмосковье женщина ударила деверя ножом в спину
19:03
Лолита Милявская написала завещание
18:15
На востоке Москвы произошло двойное убийство
18:05
Болгария попросила отменить санкции против России
17:58
Поклонница попросила Епифанцева изнасиловать ее и убить
17:27
Лазарев вывел сына на сцену
17:03
Поклонская ополчилась на крымских чиновников
16:38
В аварии на МКАД пострадал младенец
16:30
Газманов заклеймил беглянку Максакову
16:03
В Подмосковье трое неизвестных зверски избили мужчину
14:41
Как Россия отреагировала на провал WADA
14:00
Двухлетний москвич запер на балконе мешавшего ему играть отца
13:28
Автоледи столкнула мотоциклиста в пропасть (видео)
13:16
На Алтуфьевском шоссе перевернулось такси
12:25
В московском ресторане обокрали менеджера Comedy Club
12:21
Джордж Клуни привез беременную жену в Париж
12:16
Как Евросоюз наживается на "слепой" Украине
11:54
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
11:49
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
11:40
WADA признало голословность антироссийских обвинений Макларена
11:23
На юге столицы до смерти забили пенсионера
11:19
Сноубордист из Москвы погиб на запрещенном склоне под Нальчиком
11:08
Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
11:06
Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье
10:39
Украинский депутат-радикал погиб в ДТП
10:30
Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства
09:57
На северо-востоке Москвы электричка насмерть сбила женщину
18:13
В Москве простились с Виталием Чуркиным
18:04
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
17:45
За ранеными при ДТП в Москве детьми прилетел вертолет
17:45
Смогут ли американские сепаратисты развалить США
17:09
В Москве бездомный попался на краже джинсов Armani
17:02
Пенсионерку убило вывеской пекарни в Ижевске
16:49
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
16:25
В НИИ атомных реакторов под Ульяновском произошло ЧП
16:19
Посла из Арабских Эмиратов унизили в аэропорту Риги
15:56
Мэр Рима попала в больницу
15:46
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
15:25
Десятки человек погибли при взрыве в Сирии
15:17
Водитель скорой спас врачей от расстрела
14:53
Когда Эрдоган приедет в Россию
14:47
Обаму отправляют на выборы президента Франции
14:28
Сотрудник кафе убил коллегу на юге Москвы
14:22
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
13:57
Певица Жасмин теряет вес
13:28
Ученый выжил после падения в жерло вулкана
13:17
Горящая детская больница в Твери попала на видео
12:56
В Москве обстреляли таксиста
12:50
Обаму уличили в международном преступлении
12:28
Грабители устроили налет на интим-магазин в Москве
11:59
"Прогресс" успешно пристыковался к МКС
11:04
Экстремальная посадка самолета в шторм попала на видео
10:42
В машине на север Москвы нашли два тела
10:34
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
10:03
Грузовик и автобус столкнулись на востоке Москвы
23:02
Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
17:57
На Украине нашелся похищенный депутат Рады
17:43
Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
17:36
Как вести себя при автоподставе
17:15
Как Путин обеспечил России триумф в Сирии
17:12
Лолите потребовалась операция после химии
16:43
Как знаменитости поздравили мужчин
16:12
Рогозин пересчитал союзников России
15:39
На Украине похитили депутата Верховной рады
15:26
Панфилову пробили голову пепельницей
15:06
В России создают "Диванные войска"
15:01
Неверов поздравил защитников Отечества
14:25
Гордон показала рожденного в муках сына
14:11
В Москве из окна многоэтажки выпали два человека
14:00
Гузеева рассталась с мужем
13:34
В Новгороде пьяный пациент избил медсестру и санитарку
13:18
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
12:56
Опубликовано видео с меcта массовой аварии под Москвой
12:46
Тело Виталия Чуркина доставили в Россию
12:36
Яркие роли Алексея Петренко
12:27
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата (видео)
12:18
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии
12:00
Названа дата прощания с актером Петренко
11:46
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
11:25
Вдова Петренко: Алешенька, живи!
11:02
В Домодедово в жилом доме произошел взрыв
10:50
Наталья Гулькина экстренно госпитализирована
10:26
Чем накормить настоящих мужчин
10:24
На Алтае под снежной лавиной погиб ребенок
10:11
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили
10:00
В Подмосковье столкнулись 27 машин
02:45
Ушел из жизни актер Петренко
21:59
Что делать, если ваш банк обанкротился
21:45
Подробности сенсационного открытия NASA
21:19
Лжеца Трампа раскусили по лицу
21:02
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
20:48
Захарова высмеяла Климкина за "люстрацию латыни"
20:25
Кто услышал отчаянный вопль Януковича
20:16
Столичные гаишники избили водителя (видео)
19:55
Милонов отреагировал на трусы Джонсона
19:54
За что травят Диану Шурыгину
19:31
На юге Москвы найден труп молодого человека
19:10
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
В Минобороны объяснили подготовку к штурму Рейхстага
Ради кого Гузеева оставила мужа
Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье
Анисина подарила Джигурде ночь любви
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Общество

Фигурант дела "Огней Москвы" впал в кому

прочитано 1646 раз

В СИЗО потерял сознание экс-председатель правления банка "Огни Москвы" Денис Морозов, который является фигурантом дела о хищении. Предполагаемый злоумышленник был экстренно доставлен в больницу.

Врачи диагностировали у Морозова инсульт, он впал в кому, передает Life.ru. Состояние бывшего банкира оценивается как критическое.

Напомним, в банке "Огни Москвы" произошла серия хищений на общую сумму порядка 7,5 миллиарда рублей. Всего по делу проходят семь человек, включая Морозова.

21 февраля 2017, 20:54

комментарии

Политика

Болгария попросила отменить санкции против России
Порошенко пережил грандиозный позор из-за Трампа
Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства
Смогут ли американские сепаратисты развалить США

Шоу-бизнес

Епифанцев о любовнике жены: Он хороший парень, родной
Лолита Милявская написала завещание
Лазарев вывел сына на сцену
Газманов заклеймил беглянку Максакову

Проишествия

В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием
Избиение ученого Брувера в Подмосковье попало на видео

Lifestyle

Актер Алексей Баталов госпитализирован с осложнениями
Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
Чем накормить настоящих мужчин
Главные события Москвы с 23 февраля по 2 марта 2017 года
Политика

Савченко "вдохновила" Порошенко на новые убийства

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз нарушил минские договоренности
Спорт

WADA признало голословность антироссийских обвинений Макларена

Некоторые документы из доклада Макларена были неправильно переведены
Шоу-бизнес

Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского

Знаменитый артист вынужденно отменил несколько ближайших концертов

Общество

Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова

Школьница записала видеообращение

Гороскоп

Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
Юлия Савичева родила сына
Кабо посоветовали уберечь сына от семейных разборок

Фоторепортажи

Джордж Клуни привез беременную жену в Париж
В Москве простились с Виталием Чуркиным
Как знаменитости поздравили мужчин
Яркие роли Алексея Петренко

Спорт

Как Россия отреагировала на провал WADA
Неуклюжий лыжник из Венесуэлы покорил мир (видео)
Липницкую подвело здоровье
Парализованная фристайлистка Комиссарова ждет ребенка

Регионы

Поклонская ополчилась на крымских чиновников
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
Водитель скорой спас врачей от расстрела
Пьяный пациент жестоко избил врачей в Новгороде (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru