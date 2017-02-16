Активиста Энтео заподозрили в романе с солисткой Pussy Riot

Скандально известного православного активиста Дмитрий Цорионов, более известного как Энтео, заподозрили в романе с солисткой панк-группы Pussy Riot Марией Алехиной. Однако сам основатель движения "Божья воля" поспешил опровергнуть эти слухи.

Димитрий Энтео лично опроверг информацию о готовящейся свадьбе с Марией Алехиной, сообщает радиостанция "Говорит Москва". Ранее подобная информация появилась как в СМИ, так и в социальных сетях.

Согласно данным из Telegram, роман между активистами завязался с богословского спора на одном из светских мероприятий. Эту информацию подтверждает и пользователь YouTube Саша Мысленков, опубликовавший видео с марша памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.

"Это было полной неожиданностью для всех нас – и участников марша, и его организаторов. Алехина с Цорионовым, держа его под руку, пришла в самом конце, последней, когда шествие началось", – комментирует он свое видео. По его словам, солистка Pussy Riot вступилась за активиста, убеждая охранников, что тот "ничего плохого делать не будет".

"Энтео молчал, выглядел спокойным, мирным, благодушным. Пополнел с тех пор, когда я с ним вступал в стычки, на этом марше, и других акциях. Я стоял против него и не пускал, а организатор объясняла Алехиной, что Энтео она пустить не может", – сообщил Мысленков.

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