Малолетний пенсионер умилил Россию

В сети набирает популярность ролик о маленьком мальчике, который хочет на пенсию. Он мечтает об отдыхе.

"На пенсию сильно хочется. Я хочу сильно отдохнуть. Надо ходить туда-сюда: к бабуле и назад. Тащите, куда не надо. Вообще ни разу на пенсии не был", – возмущался мальчик. Мама, которая выложила забавные кадры в Сеть, пришла укладывать сына спать и увидела, что он собрал пакет с вещами и собрался "на пенсию".

Выяснилось, что мальчик сильно устал от энергии. Он считает, что только на пенсии сможет нормально отдохнуть и восстановиться. Обещал вернуться к маме через восемь дней. "Это просто то место, где тебе дают покой и никто не тревожит никогда вообще...", – мечтает мальчик о вожделенной пенсии. Очаровательный малыш покорил пользователей интернета – многие СМИ уже написали о "малолетнем пенсионере".