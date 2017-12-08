Володин поздравил героев Отечества с праздником

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поздравил депутатов – героев Отечества с наступающим праздником. В ходе пленарного заседания, которое проходит 8 декабря, он поименно перечислил коллег, которые имеют статус Героя Советского Союза, Героя России и Героя Труда.



День Героев Отечества отмечается в нашей стране с 2007 года. Поправки в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" внес президент Владимир Путин. В преддверии праздника спикер Госдумы предложил поздравить с памятной датой всех россиян, имеющих непосредственное отношение к ней.



"Завтра день особый, праздничный. День, когда наша страна отмечает своих героев, – сказал Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. - Давайте мы сегодня поздравим всех героев нашей страны с завтрашним праздником".

Он также обратил внимание, что среди парламентариев много героев. "Наша страна богата героями, но, поздравляя героев, нам будет правильно назвать тех людей, кто присутствует в нашем зале. Это самые, пожалуй, скромные наши коллеги, но в этот день будет правильно, чтобы мы назвали их публично", – подчеркнул Володин.

Из 450 депутатов 30 удостоены звания Героя. В их числе – первый зампред комитета по культуре Иосиф Кобзон, зампредседателя комитета по федеративному устройству Валентина Терешкова, зампред комитета по обороне Светлана Савицкая, зампредседателя комитета по экологии Елена Серова ("Единая Россия"), член комитета Госдумы по аграрным вопросам Игорь Станкевич и другие.

Установление Дня Героев Отечества было приурочено к значимому событию времен правления императрицы Екатерины II. Тогда, в 1769 году, был учрежден орден Святого Георгия Победоносца.