За жестокое обращение с животными станут давать до пяти лет

Нижняя палата парламента поддержала законопроект об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. В соответствии с поправками, одобренными депутатами во втором чтении, живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.



Принятые поправки предусматривают, что за жестокое обращение с животными, приведшее к их гибели или получению увечье, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, злоумышленнику будет грозить до трех лет лишения свободы. Пока же действующая редакция предусматривает максимум арест на срок до полугода. Подобное правонарушение, совершенное группой лиц, в присутствии детей и еще в ряде случаев, может наказываться лишением свободы на срок до пяти лет.



Как отметил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, законопроект существенного ужесточает ответственность для живодеров и догхантеров. Для последних, по словам парламентария, наконец-то вводится наказание. Кроме того, рассказал депутат, ужесточается уголовная ответственность за садистские действия, публичную трансляцию случаев живодерства в интернете и вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних.

Бурматов подчеркнул, что эти меры должны, в том числе, стать превентивными. "Раньше, когда за живодерство грозил максимум незначительный штраф, преступники ощущали свою безнаказанность, что порождало еще большее количество преступлений, и ситуация приобретала характер эпидемии, – сказал он. – Сейчас сама перспектива оказаться на пять лет в тюрьме за жестокое убийство животных остановит многих потенциальных преступников".

Депутат также отметил важность того, что удалось переквалифицировать преступления в отношении животных в категорию средней степени тяжести. Ранее они считались незначительными преступлениями. "Это не просто формулировка, это серьезно меняет порядок оперативно-следственных действий в отношении преступников и расширяет возможности полиции при расследовании таких преступлений, – пояснил законодатель. – Теперь расследованием преступлений в отношении животных будут заниматься следователи, а не дознаватели, как раньше.

"Преступников и живодеров теперь можно будет помещать в СИЗО, а не отпускать домой, как это происходило до этого".

Парламентарий отметил, что поправки в статью 245 Уголовного Кодекса были обсуждены с зоозащитниками в стенах Госдумы. Бурматов напомнил, что тема защиты животных является одной из приоритетных в работе комитета, и ужесточением ответственности для живодеров дело не ограничится – на днях в нижнюю палату был внесен законопроект о запрете контактной притравки.

Кроме того, парламентарии установили повышенную уголовную ответственность за незаконный оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов из Красной книги. Эти деяния будут наказываться лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом до двух миллионов рублей.





При этом, парламентарии вывели из-под действия принимаемых поправок забой сельскохозяйственных животных, в том числе при совершении религиозных обрядов, охотничьи ресурсы во время охоты, умерщвление животных ветеринарами при наличии соответствующих показаний, использование животных в научных целях.

Отметим, что в настоящее время статья Уголовного кодекса за жестокое обращение с животными фактически не работает. За три года реальные тюремные сроки получили лишь несколько человек.