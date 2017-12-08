Следователи изучают дело о выпавшем из автобуса ребенке-инвалиде

Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия, которое случилось в столице вечером 7 декабря. По предварительным данным, ребенок-инвалид выпал из автобуса.

Подробности устанавливаются, передает НСН со ссылкой на агентство городских новостей "Москва". Решается вопрос о проведении полномасштабного расследования.