"ЕР" проконтролирует безопасность детей в интернете

Уже в следующем году сторонники "Единой России" запустят проект по повышению информационной безопасности детей в интернете. Об этом в рамках XVII партийного съезда сообщил депутат Госдумы, сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "ЕР" Сергей Боярский.





Депутат отметил, что в Сети содержится не только полезная, но и деструктивная информация, которая несет угрозу для подрастающего поколения. "В связи с этим сторонники "Единой России" запускают проект по повышению информационной безопасности детей в Сети", – сказал он на встрече с представителями региональных координационных советов сторонников и членами Центрального координационного совета сторонников.

По его словам, проект начнет работать в следующем году, для начала в 15 регионах. При этом советы сторонников в субъектах Федерации, не вошедших в число пилотных, могут проявить инициативу и присоединиться к проекту.

Боярский отметил, что программа будет ориентирована прежде всего на родителей и педагогов, сотрудников образовательных учреждений, в том числе учреждений допобразования. "Целью проекта станет информирование об основных угрозах, с которыми несовершеннолетние могут столкнуться в интернете.

Наша задача – научить корректно реагировать на подобные угрозы, выстраивать диалог с детьми", – пояснил единоросс.

Региональных активистов проекта будут обучать психологи и специалисты в области кибербезопасности. Они проведут серию тренингов и мастер-классов. Партактив, в свою очередь, сможет затем транслировать полученные знания в регионах.

Обеспечение информационной безопасности подрастающего поколения является одним из приоритетных направлений в работе партии. Ранее Патриотическая платформа "ЕР" выступила с предложением профильным комитетам Госдумы рассмотреть поправки в законодательство в части декриминализации и социализации подростковой и молодежной среды.

Как отметил Сергей Боярский, дети, которые уже подпали под влияние деструктивных субкультур (в том числе криминальной), должны получать квалифицированную помощь специалистов по реабилитации. "С точки зрения чистоты информационной среды нашей задачей вижу создание действенных инструментов, которые защитят детей от вредоносной информации, в том числе в социальных сетях", – сказал он.





В Москве 22-23 декабря проходит XVII съезд "Единой России". В первый день мероприятия организована выставка партпроектов и работа семи дискуссионных площадок. В повестке съезда – плановая ротация Генсовета "ЕР" и партийного Президиума, переформатирование работы партпроектов и утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования.

