"ЕР" поддержит президентскую кампанию Путина

В "Единой России" прокомментировали решение российского лидера Владимира Путина идти на выборы в качестве самовыдвиженца. Исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии Андрей Турчак заверил, что помогут главе государства собрать необходимое для выдвижения количество подписей избирателей и провести предвыборную кампанию.



"Единая Россия" поддерживает решение Владимира Путина, который заявил о том, что пойдет на президентские выборы в 2018 году самовыдвиженцем, По словам Андрея Турчака, партия власти окажет нынешнему главе государства всяческую поддержку в проведении его предвыборной кампании



"Мы поддерживаем решение президента идти самовыдвиженцем и окажем ему всю необходимую помощь в сборе подписей и мобилизационной кампании, – заявил и.о. секретаря генсовета "ЕР". – На сегодняшний день у "Единой России" создана самая разветвлённая региональная сеть".

Как подчеркнул Турчак, Владимир Путин является не только моральным лидером партии большинства, но и национальным лидером всей страны. Он уверен, что российского лидера "поддерживают представители разных партий и движений независимо от их политичных взглядов".

"Владимир Владимирович – надпартийный лидер и его желание идти не от конкретной партии, а самовыдвиженцем от всех людей, которые его поддерживают, понятно", – отметил Андрей Турчак. Он добавил, что на предстоящем съезде партия примет заявление о поддержке выдвижения Путина кандидатом в президенты, выразив уверенность, что это заявление будет поддержано делегатами единогласно.

О том, что действующий президент России пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, он сообщил в ходе ежегодной большой пресс-конференции, отметив, что рассчитывает на широкую поддержку граждан. Путин заявил, что также очень рассчитывает "на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне".