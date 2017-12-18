Женщины мечтают об отбеливании ануса

Все более популярным среди знаменитостей становится процедура по отбеливанию ануса. Своими успехами уже похвастались Софи Касаи, Шарлотта Кросби и Кортни Кардашьян.

После откровений звезд о пройденной косметологической процедуре, количество клиенток, желающих отбелить себе анус выросло на 23%. "Раньше среди девушек было популярно вагинальное отбеливания, однако в последнее время анальная процедура становится все востребованнее", – рассказала таблоиду The Sun Шери МакДэниел, менеджер одной из косметологических клиник.

"Все мужчины любят смотреть порно, а все девушки хотят быть для них самыми лучшими везде. Поэтому и приходят делать себе процедуры, как у порнозвёзд. И таких становится все больше и больше", – считает Шери МакДэниел.

Она рассказала, что у девушек есть два способа отбелить анус: лазерная терапия, которую выбирают около 95% клиенток, и использование специальных кремов и мазей. Шери МакДэниел рассказала, что лазерный метод обязан популярностью быстротой процедуры.

Она занимает всего 10-15 минут – правда перед этим клиенты около получаса лежат со специальным анестезирующим кремом на месте отбеливания. Лучи лазера снимают потемневшие верхние слои кожи, пока не дойдут до самого светлого.

Несколько западных звезд признались, что отбелили себе анус. Среди них участницы английского шоу "Знаменитости идут на свидание", двоюродные сестры Марни Симпсон и Софи Касаи. Девушки отбелили друг другу анус прямо во время съемок шоу. Их напарница по съемкам Шарлотта Кросби призналась, что также прошла через процедуру. Помимо англичанок, об отбеливании ануса рассказала и сестра знаменитой Ким Кардашьян Кортни.