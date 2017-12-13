Сколько в российских магазинах паленой водки

Эксперты Роскачества проверили 49 брендов российской и импортной водки стоимостью от 205 до 1554 рублей за бутылку. Наилучшей признана та, что произведена в нашей стране.

Анализу подверглась водка, произведенная на территории 20 регионов России, а также Франции, Финляндии, Швеции и Белоруссии. Напиток проверяли по более чем 20 показателям безопасности и качества.

В частности, "беленькую" изучали на содержание посторонних примесей, наличие тяжелых металлов, нитратов, содержание кальция, фосфатов и хлоридов, а также детально изучали качество воды, используемой при производстве.

В результате специалисты не выявили контрафактной водки в легальной рознице. Наоборот, более 60% бутылок превосходят требования ГОСТа и могут считаться товаром повышенного качества, сообщает сайт Роскачества.





"Из 49 образцов 31 товар смог дотянуться даже до повышенных требований стандарта Роскачества. Остальные 18 товаров названы качественными — они полностью соответствуют обязательным требованиям и заявленной на этикетке информации", – сказано в сообщении. При этом отмечается, что существует риск купить "паленку", если приобретать водку в нелегальных магазинах. Также по результатам исследования дегустаторы-эксперты заявили, что лучший вкус, запах и цвет отмечены у напитков стоимостью от 230 до 775 рублей.