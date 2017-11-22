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Общество

Найдена связь между типом алкоголя и настроением

Фото: GLOBAL LOOK press
Британские ученые пришли к выводу, что поведение человека и его эмоциональное состояние сильно зависят от того, какой именно спиртной напиток он выпил. Открытие специалисты сделали на основе исследования с участием 29 тысяч молодых мужчин и девушек из 21 страны мира.
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Психологи из подразделения Национальной службы здравоохранения Великобритании в Кардиффе провели социологический опрос среди любителей алкоголя. Респондентам задали вопросы о том, как часто они выпивают и какой алкоголь предпочитают. 

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Алкоголь оказался губительнее для мозга мужчин

Кроме того, ученые узнали у участников опроса, ввязывались ли они в конфликтные ситуации на фоне опьянения. Оказалось, что разные виды спиртного создавали у молодых людей совершенно особенное эмоциональное состояние, пишет "Утро.ru".     

Красное вино и пиво вызывали у испытуемых сонливость и расслабленность. Белое вино провоцировало смешанные чувства, которые нельзя однозначно отнести к хорошим или плохим.

Крепкие спиртные напитки влияли совершенно иначе: водка или ром бодрили испытуемых и заставляли ощущать себя более привлекательными. Также крепкое спиртное провоцировало агрессию. Как отметил один из авторов работы Марк Беллис, ром, джин и другой алкоголь крепостью более 30% исторически связаны с насилием.

22 ноября 2017, 13:00

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