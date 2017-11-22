Найдена связь между типом алкоголя и настроением

Британские ученые пришли к выводу, что поведение человека и его эмоциональное состояние сильно зависят от того, какой именно спиртной напиток он выпил. Открытие специалисты сделали на основе исследования с участием 29 тысяч молодых мужчин и девушек из 21 страны мира.

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