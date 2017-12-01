Столичные аэропорты парализовало из-за непогоды

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В Москве из-за ухудшения погодных условий была нарушена работа аэропортов. В общей сложности задержано более ста рейсов.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", без перебоев работает только Жуковский. Хуже всего ситуация обстоит в Шереметьево – там отложено 85 рейсов. В Домодедово задержано 18 рейсов, еще три – отменено, во Внуково – пять задержано и два отменено.

Автор: Евгений Мышко1 декабря 2017, 20:50

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