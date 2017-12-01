На Москву надвигается шторм

В столице объявлено штормовое предупреждение. До 21:00 1 декабря в мегаполисе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, пишет "Газета.ru".

В связи с непогодой в Москве и Московской области объявлен желтый уровень опасности. По данным метеорологов, в первый день зимы в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков.