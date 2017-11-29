Няня жестоко избила двухмесячную малышку

Идея установить камеру пришла в голову матери малышки, когда она заметила, что дочь стала часто плакать во сне. Просмотрев видеозапись, супруги были шокированы.
На кадрах видно, как няня с остервенением лупит ребенка, подкидывает в воздух и хватает за шею. Родители девочки вызвали полицию – 51-летнюю садистку взяли под стражу, передает Life.ru.
Солнцев поймал Матераццо на вранье
Пользователи решили, что интерьер холоден, как и сама первая леди
Артист лично подтвердил эту информацию
Документ размещен на сайте Министерства культуры страны