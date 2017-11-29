Няня жестоко избила двухмесячную малышку

Семейная пара из Вьетнама сняла на камеру, как няня избивает их двухмесячную дочь. На кадрах видно, как она безжалостно наносит удары ребенку.

Идея установить камеру пришла в голову матери малышки, когда она заметила, что дочь стала часто плакать во сне. Просмотрев видеозапись, супруги были шокированы.

На кадрах видно, как няня с остервенением лупит ребенка, подкидывает в воздух и хватает за шею. Родители девочки вызвали полицию – 51-летнюю садистку взяли под стражу, передает Life.ru.



