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В России насчитали шокирующее число секс-работниц

Фото: GLOBAL LOOK press/Robert Schlesinger
Сервис NumBuster!, определяющий личность человека по номеру телефона, подсчитал число секс-работниц в России. По данным программы, в этой сфере услуг задействовано около 4,5 миллиона пользователей.
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Всего аналитики насчитали 1,5 миллиона проституток в России. Их вычислили по именам или отзывам, которые пользователи оставили в приложении. При этом, к сфере эскорта имеют отношение около 4,5 миллиона номеров из 315 номеров, зарегистрированных в базе.

По словам пресс-секретаря NumBuster! Ольги Будник, секс-работницы могут иметь несколько сим-карт, "как коллекторы". Поэтому по данным о 4,5 миллионах номеров нельзя судить о точном количестве проституток. 

По данным сервиса, больше всего работников секс-услуг находится в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре, передает Life.ru. Как отмечает издание, программа NumBuster! пользуется популярностью в России. 

Только на Android-смартфонах насчитывается около 5 миллионов установок приложения. Число активных пользователей составляет 400 тысяч человек в день.

Официальная статистика относительно размаха проституции более скромным. По этим данным, эскорт-услугами занимается около 1 миллиона россиян. Однако по информации независимых экспертов, в этой сфере работает около 3 миллионов человек. Всплеск проституции связывают с нестабильной экономической ситуацией. 

29 ноября 2017, 08:37

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