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Политика

Флотом США управляют психопаты

USS Antietam. Фото: wikipedia.org
Военно-морскими силами США командуют психопаты. Членов экипажей кораблей, которые сами по себе давно устарели, за малейшую провинность запирают в карцер и держат на хлебе и воде. Состояние других родов войск не лучше – по оценкам экспертов, они вооружены "музейными экспонатами". Панические статьи об американской армии, которая не способна защитить союзников, появились в польских СМИ.
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Действующие корабли ВМС США давно устарели и превратились в "плавающие тюрьмы". Американскому флоту не нужен враг – он тонет сам, пишет польская Polityka. Автор статьи Марек Щверчиньский ссылается на данные замначальника штаба американских сухопутных войск Дэниэла Эллина.  Генерал еще в прошлом году заявил в конгрессе, что армия США уступает противникам по огневой мощи (outgunned), дальности действия вооружений (outranged) и пользуется устаревшей техникой (outdated).

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Автор напоминает, что в январе в Токийском заливе сел на мель ракетный крейсер USS Antietam. Корабль повредил гребные винты, никто не пострадал. Однако в ходе рутинных операций таких ситуаций происходить не должно. Без жертв обошлось также в мае, когда другой американский крейсер, USS Lake Champlain, столкнулся с южнокорейским рыбацким судном. Обстановка была уже более напряженной: крейсер сопровождал авианосец Carl Vinson, задача которого состояла в том, чтобы сдержать Северную Корею от очередных ракетных испытаний. Два следующих инцидента (с эсминцами USS Fitzgerald и USS John McCain) унесли жизнь 17 человек и на какое-то время парализовали американский ВМФ. "Самый сильный флот мира на несколько недель будто бы прекратил существование, и это в момент, когда напряженность в мире достигла своего пика!", – пишет издание.

Сенаторам, которые заинтересовались таким количеством ЧП на флоте за короткое время, пояснили: все дело в устаревшей технике, недостаточной укомплектованности экипажей и нарушении стандартов их подготовки. В частности, морякам приходится находиться на службе по сто часов в неделю.

USS Shiloh. Фото: wikipedia.org

Шокировали общественность и анонимные отзывы членов команды одного из кораблей – USS Shiloh. "Я ненавижу эту посудину, это плавучая тюрьма", – писали они. По рассказам матросов, капитан их наказывал за малейшие прегрешения арестом, держа их на воде и хлебе. Но дело было не только в том, что на капитанском мостике оказался психопат. "Я молюсь, чтобы мы не сбили ни одной северокорейской ракеты, ведь тогда вскроются все проблемы", – пишет один из моряков. "Это похоже на соревнование: кто сдохнет раньше, корабль или экипаж", – признается другой.

Не лучше обстоят дела и в сухопутных силах. За последние восемь лет сухопутные войска лишились почти 90 000 военнослужащих, а поскольку бюджет сокращался быстрее, чем численный состав, ради сохранения боеготовности пришлось отказаться от модернизации. Из того же выступления генерала Эллина политики с ужасом узнали, что в случае неожиданного кризиса США смогут послать в бой всего… три бригады.

Последняя масштабная модернизация в вооруженных силах США прошла 30 лет назад. И прибывшая в Польшу недавно американская бронетанковая бригада привезла с собой танки Abrams и БМП Bradley, которые очень напоминали те, что воевали четверть века назад в Персидском заливе.

Воздушному флоту тоже особо нечем похвастаться. Пилотам приходится летать на машинах, которые в два, а то и три раза старше их самих. Стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2, которые могут прорвать систему ПВО России или Китая, у американцев всего 19. Другие бомбардировщики – это 62 самолета времен холодной войны B-1B Lancer и 76 машин B-52, которые были созданы в 1950-е годы. Последние, судя по всему, дослужат до столетнего юбилея – как и вертолеты Chinook.

Так что  слогану "ready to fight tonight" (который американские командующие повторяют в том числе в Польше) армия США больше  не соответствует. Генралы открыто говорят о том, что для решения поставленных стратегических задач недостает военных – иными словами, идти на войну они не готовы. Кстати, и организация Heritage Foundation состояние американских ВС оценивает на "двойку". Кто же теперь защитит Польшу от "русской агрессии"?

Автор: Андрей Евлампиев18 октября 2017, 13:52

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