Украинский губернатор оказался двойником Кадырова

Журналисты обратили внимание на тот факт, что губернатор Николаевской области Алексей Савченко подозрительно похож на главу Чечни Рамзана Кадырова. Судя по всему, украинский политик тщательно копирует стиль и манеру поведения российского коллеги.

На сходство Алексея Савченко и Рамзана Кадырова обратил внимание известный украинский журналист Майкл Щур. В своей передаче он сопоставил стиль одежды политиков, сообщает URA.RU.

"Вот Кадыров в синей рубашке и Савченко в синей рубашке такого же кроя. Вот Кадыров в черной рубашке и Савченко в черной рубашке. Кадыров в белой и Савченко в белой. Кадыров в голубой и Савченко тоже", – заявил Щур. Отметим также, что у политиков схожее телосложение и оба они носят бороду.

По словам журналиста, украинский губернатор пытается подражать и манере поведения главы Чечни. К примеру, недавно Кадырову подарили IPhone X, который он пообещал подарить победителю поэтического конкурса на лучшее стихотворение о Владимире Путине.

Позже тот же жест сделал и Савченко. Украинский губернатор отказался от IPhone X, заявив, что отдаст его тому, кто придумает лучшее стихотворение о Николаевской области. Щур порекомендовал Савченко не подражать Кадырову из-за сложных отношений Москвы и Киева.

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