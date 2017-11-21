Британия некрасиво обошлась с Россией

Россия не сможет выставить образцы своей военной техники в одном из крупнейших в мире авиасалонов "Фарнборо" в Великобритании. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.

По его словам, такое решение было принято организаторами салона. Пунчук выразил сожаление, отметив, что теперь Москва не сможет использовать "Фарнборо" для демонстрации возможностей своей военной техники. Решение британцев замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству назвал примером недобросовестной конкуренции.

Стоит отметить, что у России уже возникали проблемы с авиасалоном. В 2014 году на волне поднявшейся на Западе антироссийской истерии Лондон отказался выдать визы половине россиян. В прошлом году наша делегация вообще не смогла попасть на мероприятие из-за введенных санкций.

При этом госкорпорация "Роскосмос" в прошлом году добровольно отказалась от участия в авиасалоне. Как отметили в компании, российская делегация может столкнуться с целым рядом проблем, "искусственно созданных англичанами". Среди них – затягивание оформления виз и разрешений на ввоз экспонатов.





"Фарнборо" – один из крупнейших в мире авиасалонов, выставка достижений военной авиации. Мероприятие проходит два раза в год в Великобритании, на аэродроме рядом с городом Фарнборо в графстве Хэмпшир. Организатором салона выступает Society of British Aerospace Companies.

Авиасалон открылся в 1948 году. СССР начал принимать в нем участие с 1984-го. Россия, которая славится своей авиационной техникой, регулярно направляла делегации в "Фарнборо", надеясь получить новые контракты на поставку самолетов за границу.

