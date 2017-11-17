Населению России грозит вымирание

Бондарчук избил режиссера Секс-скандал Волочковой Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
Александр Малинин откровенно об измене жены
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
Заплаканная экс-жена еле сдерживалась на похоронах Задорнова
Пугачева с большим животом выступила перед пьянью
партнеры
Пятница 17 ноября
Лента новостей
19:15
Дочь Ксении Бородиной поразила красотой
19:09
Сухоруков пожалел о съемках в "Физруке"
19:01
Ведущая "Дома-2" шокировала пивным животом
18:49
Жена Меладзе пришла на премию в ошейнике и кожаном корсете
18:22
Врачи впервые трансплантировали человеческую голову
18:00
Заявившего о пьяном мальчике эксперта настигло наказание
17:20
Как коты помогали российским императорам
17:02
Безумные регионы: прокурор застрелил судью
16:44
Актер из "Морских дьяволов" найден мертвым
16:18
Дмитрия Дюжева похоронили после скандала
16:11
Порошенко пытались убить
15:54
У ФСБ в Москве украли кабель спецсвязи
15:48
Рождественская Ярмарка подарков откроется в ЦДХ
15:40
Малахов о рождении сына: Мы счастливы
15:30
Эрдоган предъявил Трампу серьезные обвинения
15:25
Компьютерные игры снижают риск развития слабоумия
14:54
Федор Бондарчук ответит за избиение
14:53
Вор уснул с добычей у дома жертвы
14:45
Стогниенко: Не стоит все выкладывать
14:39
Госдума приняла бюджет роста во втором чтении
14:30
В Москве обокрали звезду "Дома-2"
14:23
Altmans Gallery подарит одному из гостей "Ежика в тумане"
14:16
Оскандалившийся Пресняков отреагировал на слухи о разводе
14:06
Совет на выходные
13:49
Панин назло Поклонской вызвал дух Николая II
13:36
Россияне должны банкам почти годовой доход страны
13:13
II Национальная премия "Super мамы года" пройдет в Барвихе
13:10
Рядом с Кремлем воссоздали Советский Союз
13:08
Под Мурманском упал метеорит (видео)
13:07
Чадов вернулся к Дитковските
13:00
Дюжев об умопомрачительном романе с Фриске
12:51
Учительница обещала детям пятерки в обмен на секс
12:42
Подруга в ужасе от прилюдного изнасилования молодой жены Джигарханяна
12:25
На юго-западе Москвы появится неонатальный центр
11:51
В Москве выходцы с Кавказа избили продавцов ради 20 киндер-сюрпризов
11:47
Участник "Дома-2" шокирован подлостью любовницы из кожвендиспансера
11:37
Именитый российский спортсмен пропал без вести
11:36
Униженный любовник Волочковой сделал скандальное заявление
11:29
Седокова перестала показывать сына и рассказала о его болезни
11:10
В центре Москвы ушлые бородачи украли биткоины на 15 миллионов
11:04
Дважды изнасилованная Шурыгина покинула Москву
10:50
Россия отказывается от показа Олимпиады по ТВ
10:47
Лопыреву дали десять лет
10:42
Главные события Москвы с 17 по 23 ноября
10:37
"Мисс Израиль" и "мисс Ирак" угодили в скандал из-за фото
10:29
Миронова разоблачила подравшегося Бондарчука
10:00
На ТНТ произошли глобальные перемены
09:45
Савичевой подарили вторую жизнь
09:30
Неизвестная материя заинтриговала ученых
09:25
На западе Москвы эвакуировали торговый центр
09:24
В Башкирии на охоте застрелили федерального судью
09:10
В Москве хотят построить два новых вокзала
09:05
Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем
09:00
Московский банк лишился лицензии
08:47
Чем опасен оргазм
08:40
Вояку Порошенко высмеяли за вечернюю прогулку на катере
08:12
Россия поставила на место зарвавшиеся США
07:56
Умерла звезда "Трех мушкетеров"
07:54
Жена родила Андрею Малахову сына
00:45
Волочкова после секс-скандала разоблачила лжеца из "Дома-2"
22:04
Дюжев пошел на скандал из-за любви
21:54
Избитый Бондарчуком режиссер обратился к врачам
21:49
Семья из США дважды за день выиграла в лотерею
21:40
Современная красота: девушки гордятся складками жира и волосатыми ногами
21:31
Украинскую патриотку Ротару заказали в центре Москвы
21:23
Микроавтобус с детьми попал в смертельное ДТП в Марий-Эл
21:09
Промсвязьбанк подключил Apple Pay к своим картам Visa
21:00
Звезда "Уральских пельменей" поразила сексуальным видео
20:44
Мать Тереза
20:39
Мужчины заставляют россиянок ложиться под нож
20:38
Москва объявила о грандиозных планах по развитию метро
20:25
Толпа оголтелых подростков набросилась на звезду "Моей прекрасной няни"
20:23
Волочкова приготовила страшную месть молодому любовнику
19:56
Сара Джессика Паркер странно повела себя у грязной "Волги" в Москве (видео)
19:35
Маньяк-гей из Перми пел жертвам песни Королевой
19:03
Безумные регионы: тюменцы в костюмах смерти разгуливают по городу
19:00
Москва встала в девятибалльных пробках
18:47
"Учитель года" сбежал к пожилому британцу
18:34
НАТО в шоке от российского оружия
18:21
Инопланетянам назначили время встречи
18:02
Американцев призвали готовиться к ядерной войне
17:50
Хоккеист Третьяк тайно обручился с молодой стюардессой
17:37
Неуправляемая фура вылетела в кювет в Подмосковье (видео)
17:34
Санкционный сыр приравняют к оружию
17:01
"Бузова явно обошла Медведева": Швыдкой возмущен новостями о груди певицы
16:56
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
16:54
Подростки до смерти забили пенсионера за непонятные просьбы
16:48
Россиянка рассчиталась с долгами ради свидания с испанцем
16:47
Москва приросла "Народными гаражами"
16:41
Госдума ужесточает ответственность за вербовку террористов
16:36
Предателя Родченкова решили расстрелять
16:27
Володин поставил на место комиссара Совета Европы
16:23
Москвичей напугали ледяным апокалипсисом
16:22
На Шубскую накинулись из-за измен мужа Глаголевой
15:59
Известный певец оставил послание перед мучительной смертью
15:58
Главный концерт страны "Песня года" пройдет в Олимпийском
15:50
Когда Украина отдаст России "долг Януковича"
15:46
Москвича зарубил мечом собственный сын
15:45
Лидер "Океана Эльзы" побил Порошенко
15:34
Пугачева и Галкин украсили собой туалет в Ростове
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Табаков жестко прошелся по Дюжеву из-за скандала
Александр Малинин откровенно об измене жены
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
Дюжев об умопомрачительном романе с Фриске
Боярский публично плюнул на выскочку Бузову
Жена родила Андрею Малахову сына
Общество

Населению России грозит вымирание

Фото: dni.ru
Согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), Россию ждет резкое снижение численности населения. Об этом специалисты заявляют в докладе "Демографические вызовы России".
прочитано 542 раза

В документе отмечается, что с 2016 года демографы фиксируют в стране естественную убыль граждан. По прогнозам ученых, с каждым годом количество смертей будет увеличиваться. Через 18 лет убыль населения может достичь миллиона в год. При самом благоприятном варианте этот показатель намного меньше – "всего" 400 тысяч человек.

ПО ТЕМЕ

Россияне потеряли интерес к браку

В каких регионах россияне живут дольше всего

При этом в докладе ученые сообщают, что естественный прирост граждан отмечался в стране с 2013 по 2015 годы. Более того, два года назад этот показатель был скорее символическим, передает телеканал "Дождь". Он составил всего 32 тысячи человек. Отмечается, что даже эта цифра сформировалась по большей части за счет мигрантов. Авторы доклада сопоставили эти данные с 1985 годом, когда прирост был 745 тысяч человек, и с 1975 годом, когда население увеличилось на 809 тысяч человек.

По расчетам специалистов, прирост населения до отметки в 150 миллионов возможен "в исключительно благоприятном случае". Такой вариант подразумевает, что ежегодный поток мигрантов, стремящихся в Россию, должен увеличиться с нынешних 330 тысяч человек до 500 тысяч. Сообщается, что на данный момент население страны составляет 146,8 миллиона человек.

По прогнозам ООН, к 2050 году количество жителей России сократится до 129 миллионов человек. Как предполагают в организации, к тому времени по демографическому показателю Россию опередят Конго с населением 195 миллионов человек, Египет (151 миллион человек) и Танзания (137 миллионов человек).

Авторы из ЦСР заявили, что их прогноз более оптимистичен, но все равно не сулит стране ничего хорошего. "И даже если верным окажется наш, более оптимистический прогноз, учитывающий, в отличие от прогноза ООН, и население Крыма, то Россия может подняться в списке стран максимум на две-три позиции, примерно сравнявшись по численности с Египтом", – заявили демографы.

Автор: Михаил Войцеховский17 ноября 2017, 18:05

комментарии

Политика

Вояку Порошенко высмеяли за вечернюю прогулку на катере
Россия поставила на место зарвавшиеся США
Володин поставил на место комиссара Совета Европы
Трампа сгубила бутылка (видео)

Шоу-бизнес

Дмитрия Дюжева похоронили после скандала
Малахов о рождении сына: Мы счастливы
Федор Бондарчук ответит за избиение
Оскандалившийся Пресняков отреагировал на слухи о разводе

Проишествия

Учительница обещала детям пятерки в обмен на секс
В центре Москвы ушлые бородачи украли биткоины на 15 миллионов
Известный певец оставил послание перед мучительной смертью
Разъяренная Захарова устроила разнос из-за смерти дипломата

Lifestyle

На ТНТ произошли глобальные перемены
"Бузова явно обошла Медведева": Швыдкой возмущен новостями о груди певицы
В Сеть утекла вырезанная концовка "Титаника" (видео)
Российский миллиардер продал картину да Винчи за $450 млн
Шоу-бизнес

Савичевой подарили вторую жизнь

Артистка обратилась к публике
Шоу-бизнес

Миронова разоблачила подравшегося Бондарчука

Потасовка режиссера стала объектом изучения
Шоу-бизнес

Седокова перестала показывать сына и рассказала о его болезни

Певица дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Подруга в ужасе от прилюдного изнасилования молодой жены Джигарханяна

Трудно представить себе степень унижения и позора

Гороскоп

Совет на выходные
Дюжев пошел на скандал из-за любви
Волочкову принесли в жертву
Почему Сташевский прозябает в забвении

Фоторепортажи

Полежайкин из "Папиных дочек" похудел и стал неузнаваем
Современная красота: девушки гордятся складками жира и волосатыми ногами
Яркая Снигирь перещеголяла Ходченкову и Чиповскую
История любви Самбурской и молодого актера

Спорт

Россия отказывается от показа Олимпиады по ТВ
Хоккеист Третьяк тайно обручился с молодой стюардессой
Предателя Родченкова решили расстрелять
Придирки WADA возмутили беременную Исинбаеву

Регионы

Вор уснул с добычей у дома жертвы
Под Мурманском упал метеорит (видео)
Именитый российский спортсмен пропал без вести
Микроавтобус с детьми попал в смертельное ДТП в Марий-Эл
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru