Населению России грозит вымирание

Согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), Россию ждет резкое снижение численности населения. Об этом специалисты заявляют в докладе "Демографические вызовы России".

В документе отмечается, что с 2016 года демографы фиксируют в стране естественную убыль граждан. По прогнозам ученых, с каждым годом количество смертей будет увеличиваться. Через 18 лет убыль населения может достичь миллиона в год. При самом благоприятном варианте этот показатель намного меньше – "всего" 400 тысяч человек.

При этом в докладе ученые сообщают, что естественный прирост граждан отмечался в стране с 2013 по 2015 годы. Более того, два года назад этот показатель был скорее символическим, передает телеканал "Дождь". Он составил всего 32 тысячи человек. Отмечается, что даже эта цифра сформировалась по большей части за счет мигрантов. Авторы доклада сопоставили эти данные с 1985 годом, когда прирост был 745 тысяч человек, и с 1975 годом, когда население увеличилось на 809 тысяч человек.

По расчетам специалистов, прирост населения до отметки в 150 миллионов возможен "в исключительно благоприятном случае". Такой вариант подразумевает, что ежегодный поток мигрантов, стремящихся в Россию, должен увеличиться с нынешних 330 тысяч человек до 500 тысяч. Сообщается, что на данный момент население страны составляет 146,8 миллиона человек.

По прогнозам ООН, к 2050 году количество жителей России сократится до 129 миллионов человек. Как предполагают в организации, к тому времени по демографическому показателю Россию опередят Конго с населением 195 миллионов человек, Египет (151 миллион человек) и Танзания (137 миллионов человек).

Авторы из ЦСР заявили, что их прогноз более оптимистичен, но все равно не сулит стране ничего хорошего. "И даже если верным окажется наш, более оптимистический прогноз, учитывающий, в отличие от прогноза ООН, и население Крыма, то Россия может подняться в списке стран максимум на две-три позиции, примерно сравнявшись по численности с Египтом", – заявили демографы.