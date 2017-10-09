Судьба Канделаки решена
Тина Канделаки теперь будет подчинятся Артуру Джанибекяну, который возглавляет развлекательный субхолдинг "Газпром-медиа Развлекательное телевидение". При этом, в пресс-службе медиа-холдинга Газпром-медиа уверяют, что это никак не повлияет на продукцию телеканала.
Речь идёт только о смене модели управления. Спортивный сегмент как отдельная бизнес-единица в рамках холдинга продолжит существовать, ГПМ Матч не ликвидируется и не становится частью развлекательного бизнеса", - сообщается в пресс-релизе телеканала.
Напомним, канал "Матч ТВ" и связанные с ним тематические спортивные каналы будут переданы в управление другому субхолдингу – "ГПМ Развлекательное ТВ". Сейчас холдинг уже управляет телеканалами ТНТ, ТВЗ, "Пятница", ТНТ4, "2х2" и двумя производственными студиями – Comedy Club Production и "Гуд Стори Медиа".
По словам представителя "Газпром-медиа", решение о передаче управления связано с желанием оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность. "Смена модели управления позволит масштабировать успешные решения и наработки субхолдинга ГПМ РТВ. Модель руководства управляющей компанией была реализована ГПМ РТВ в период с 2015 года, и показала хорошие результаты", – заявили в пресс-службе.
Согласно статистике, канал терял зрителей – в январе-сентябре 2017 года доля аудитории канала снизилась на два процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Кроме того, чистый убыток компании "Национальный спортивный телеканал", на которую оформлен бизнес "Матч ТВ", составил 1,7 миллиарда рублей. Новое руководство канала, тем временем, отчиталось о выручке 2,5 млрд руб. и чистой прибыли 114,5 млн за тот же период.
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