Судьба Канделаки решена

Назван заказчик убийства Вороненкова Пожар в ТЦ "Синдика" Свадьба Шурыгиной У Караченцова нашли рак Эксклюзивы Dni.Ru

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Понедельник 9 октября
Лента новостей
20:30
Звезда сериала "Ольга" неожиданно приняла ислам
20:29
55-летняя россиянка скончалась после орального секса
19:57
Назван самый продаваемый смартфон
19:37
При лобовом столкновении иномарок погибли три человека
19:26
Звезду "Дома-2" Кристину Дерябину избил бывший возлюбленный
19:06
Украина сделала безумное заявление о Крыме
18:51
Американский чиновник предупредил о ядерной войне
18:49
Сухоруков: Я такой же сексуально озабоченный
18:30
Охлобыстин покажет своего Ван Хельсинга
17:54
Новый "Холостяк" предъявил девушкам жесткие требования
17:50
Житель Подмосковья избил 12-летнего ребенка в очереди за водой
17:44
Отец "пьяного" мальчика получил странное письмо
17:34
Обладатель премии Grammy Кенни Гарретт выступит в Доме Музыки
17:22
В Киеве хотят закрыть украинцам въезд в Россию
17:14
Рак мозга убил знаменитого музыканта
17:07
Басков объявил об уходе со сцены
16:58
Фанату "Спартака" дали 11 лет за убийство юноши в центре Москвы
16:55
Посчитали и прослезились: в ПАСЕ осознали уход России
16:51
Ольгу Тимофееву выдвинули на пост вице-спикера Госдумы
16:35
Украина объединилась с Грузией для войны с Россией
16:20
Малахов стал продюсером уникального шоу
16:12
Тарасова рассказала о трудностях в семье
16:04
Две станции метро на Мичуринском проспекте свяжет стеклянный мост
16:04
Эксперты оценили избрание Неверова главой фракции "ЕР"
15:54
Цискаридзе после скандала: Можешь собирать манатки
15:43
VW Tiguan: компактный кроссовер для большого города
15:31
Грибы сорвали учения американских танкистов
15:30
Володин назвал реализацию послания президента KPI работы депутатов
15:25
Больной раком Пугачевой сделали операцию
15:24
Как звезда "Ворониных" похудела на 22 килограмма
15:10
Беременная пыталась вырвать дочке язык плоскогубцами
15:04
Народные способы омоложения
14:59
Американский посол заговорил по-русски
14:40
Сергей Неверов возглавил фракцию "ЕР" в Госдуме
14:37
Выводы следствия стали для Максаковой личной трагедией
14:33
Волочкова сделала неприличное предложение Солнцеву
14:24
75-летний ревнивец застрелил 33-летнюю жену и умер
14:00
Певец Авраам Руссо объявил о разводе
13:52
В Москве ребенок выжил после падения с седьмого этажа
13:49
Песков объяснил создание одежды в честь Путина
13:38
Фото звезды "Дома-2" после неудачной пластики
13:32
Самбурская добила Бузову флейтой
13:26
Россияне останутся без iPhone
13:14
Король саудитов потратил $3 млрд после встречи с Путиным
13:12
Умерла звезда фильма "Астерикс и Обеликс"
13:11
Киев приготовил тысячи гробов для ВСУ в Донбассе
12:47
Кандидатура Неверова на пост главы думской фракции "ЕР" одобрена Путиным
12:44
В первую неделю работы смотрителя зоопарка загрызли тигры
12:43
Медведев внес кандидатуру Неверова на пост главы думской фракции "ЕР"
12:38
У Михалкова тайно родился сын
12:36
Киев официально объявил имя заказчика Вороненкова
12:17
Как люди выбирают сексуального партнера
12:14
На Урале пятеро мужчин насмерть угорели после вечеринки
12:02
Внучка Пугачевой растет копией Орбакайте
12:00
Под Архангельском приставы наложили арест на "душу" должника
11:56
Эрдоган едет к Порошенко решать "вопрос Крыма"
11:51
Российские добровольцы в Сирии проявляют настоящий героизм
11:40
Перед смертью Марина Голуб страдала от тяжелой болезни
11:40
Вокруг перевала Дятлова нашли тайные знаки
11:38
68-летний Стросс-Кан женился в четвертый раз
11:33
Муж зверски избил изменщицу и ее любовника (видео)
11:23
Землян напугали столкновением с гигантским астероидом
11:22
В Москве начали продажу полезного "фастфуда"
11:19
Москва поможет обманутым дольщикам ЖК "Царицыно"
11:05
Салтыкова осквернила память о прошлом с Бодровым
11:04
Гороскоп с 9 по 15 октября
10:56
Сухоруков рассказал о хулиганстве Нагиева в "Физруке"
10:49
После катастрофы в ТЦ "Синдика" пропали люди
10:44
Двухлетняя москвичка утонула в ванне во время купания
10:36
Неожиданное признание похудевшей Гусевой
10:18
На трех зданиях в центре Москвы появились экограффити
10:14
Как сплетни помогают в жизни
10:03
На Марсе нашли разгадку появления жизни на Земле
09:41
Сестры молчат о родстве с Даной Борисовой
09:28
Для школьников в Москве устроят бесплатные экскурсии
09:25
Новый поворот в деле "наследника" Евгении Васильевой
09:20
В России исчезнет привычная соль
09:09
Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар
08:52
Ужасающие кадры пожара в ТЦ "Синдика"
08:45
"Дерзкая" грудь Меланьи Трамп вызвала возмущение в Сети
08:41
Макрон принял важное предложение Путина
08:32
Жена Караченцова разрыдалась из-за пророчества
08:26
У затравленной Бузовой сдали нервы после нападения
08:00
Очевидцы рассказали об огненном апокалипсисе в ТЦ "Синдика"
19:06
Огненный апокалипсис накрыл подмосковный ТЦ "Синдика"
18:02
На парковке горящего ТЦ взрываются машины
17:58
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
17:37
Жуткий пожар в торговом центре в Москве тушат вертолеты
17:28
Под Ставрополем разбился самолет
17:23
В Париже к Собчак по вечерам захаживал смуглый красавец
16:57
Рассекречена предсмертная записка стрелка из Лас-Вегаса
16:47
История любви Шакиры и Пике
16:35
Лазарев нашел связь сына с мертвым братом
16:12
Солнцев не хочет оплакивать Малиновскую
15:43
Первые кадры с места крупного пожара на рынке в Москве
15:38
Леонид Куравлев связал смерть жены с молодой девушкой
15:04
Нонна Гришаева показала красавицу дочку
14:44
Боярский призвал молодежь к переменам
14:28
Актер Пашинин обругал приютившую его украинскую армию
14:04
Дочь Меладзе закатила роскошную свадьбу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
Бузова устроила разборки с Дробышем
Самбурская добила Бузову флейтой
"Золотой голос" России убит за кулисами
Беременная Рапунцель из "Дома-2" публично поскандалила с мужем
Леонид Куравлев связал смерть жены с молодой девушкой
Общество

Судьба Канделаки решена

Тина Канделаки. Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya
Новые владельцы "Матч ТВ" уверяют, что бывший генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки продолжит выполнять свои функции. Она просто поменяла начальство.
прочитано 834 раза

Тина Канделаки теперь будет подчинятся Артуру Джанибекяну, который возглавляет развлекательный субхолдинг "Газпром-медиа Развлекательное телевидение". При этом, в пресс-службе медиа-холдинга Газпром-медиа уверяют, что это никак не повлияет на продукцию телеканала.

ПО ТЕМЕ

Карпин со скандалом ушел с "Матч ТВ"

Как бывший муж обманывал Канделаки

Речь идёт только о смене модели управления. Спортивный сегмент как отдельная бизнес-единица в рамках холдинга продолжит существовать, ГПМ Матч не ликвидируется и не становится частью развлекательного бизнеса", - сообщается в пресс-релизе телеканала.

Напомним, канал "Матч ТВ" и связанные с ним тематические спортивные каналы будут переданы в управление другому субхолдингу – "ГПМ Развлекательное ТВ". Сейчас холдинг уже управляет телеканалами ТНТ, ТВЗ, "Пятница", ТНТ4, "2х2" и двумя производственными студиями – Comedy Club Production и "Гуд Стори Медиа".

По словам представителя "Газпром-медиа", решение о передаче управления связано с желанием оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность. "Смена модели управления позволит масштабировать успешные решения и наработки субхолдинга ГПМ РТВ. Модель руководства управляющей компанией была реализована ГПМ РТВ в период с 2015 года, и показала хорошие результаты", – заявили в пресс-службе. 

Согласно статистике, канал терял зрителей – в январе-сентябре 2017 года доля аудитории канала снизилась на два процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Кроме того, чистый убыток компании "Национальный спортивный телеканал", на которую оформлен бизнес "Матч ТВ", составил 1,7 миллиарда рублей.  Новое руководство канала, тем временем, отчиталось о выручке 2,5 млрд руб. и чистой прибыли 114,5 млн за тот же период.  

Автор: Михаил Войцеховский9 октября 2017, 18:22
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фитнес-фото Бони, Водонаевой и Канделаки

567

комментарии

Политика

Киев приготовил тысячи гробов для ВСУ в Донбассе
Эрдоган едет к Порошенко решать "вопрос Крыма"
Макрон принял важное предложение Путина
65 малоизвестных фактов о Владимире Путине

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Ольга" неожиданно приняла ислам
Больной раком Пугачевой сделали операцию
Как звезда "Ворониных" похудела на 22 килограмма
Выводы следствия стали для Максаковой личной трагедией

Проишествия

После катастрофы в ТЦ "Синдика" пропали люди
Российские добровольцы в Сирии проявляют настоящий героизм
Жесткая посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео
Названа причина крушения автобуса с пассажирами под Москвой

Lifestyle

Сухоруков рассказал о хулиганстве Нагиева в "Физруке"
Финал сериала "Ольга" разочаровал поклонников
Телекомпания ВИD отказалась от пугающей заставки с "Ельциным"
Кокорин умер после тяжелой болезни
Шоу-бизнес

Бузова устроила разборки с Дробышем

Продюсер отметил, что певице стоило бы попробовать свои силы в других сферах деятельности
Шоу-бизнес

Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца

Ведущую вывел из себя блиставший в 90-х Богдан Титомир
Шоу-бизнес

Басков объявил об уходе со сцены

Артист считает, что ему пора отдохнуть
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Ольга" неожиданно приняла ислам

Известный актер вырос в христианской семье

Гороскоп

Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
Семья и любовь не интересны Земфире
На ком женится Алексей Воробьев

Фоторепортажи

Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар
Ужасающие кадры пожара в ТЦ "Синдика"
История любви Шакиры и Пике
Дочь Меладзе закатила роскошную свадьбу

Спорт

Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа
Жена Кокорина ждет второго ребенка
Путин посмеялся над президентом "Зенита"

Регионы

75-летний ревнивец застрелил 33-летнюю жену и умер
Вокруг перевала Дятлова нашли тайные знаки
Муж зверски избил изменщицу и ее любовника (видео)
Мать пыталась вырвать 5-летней девочке язык из-за пачки маргарина
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru