Судьба Канделаки решена

Новые владельцы "Матч ТВ" уверяют, что бывший генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки продолжит выполнять свои функции. Она просто поменяла начальство.

Тина Канделаки теперь будет подчинятся Артуру Джанибекяну, который возглавляет развлекательный субхолдинг "Газпром-медиа Развлекательное телевидение". При этом, в пресс-службе медиа-холдинга Газпром-медиа уверяют, что это никак не повлияет на продукцию телеканала.

Речь идёт только о смене модели управления. Спортивный сегмент как отдельная бизнес-единица в рамках холдинга продолжит существовать, ГПМ Матч не ликвидируется и не становится частью развлекательного бизнеса", - сообщается в пресс-релизе телеканала.

Напомним, канал "Матч ТВ" и связанные с ним тематические спортивные каналы будут переданы в управление другому субхолдингу – "ГПМ Развлекательное ТВ". Сейчас холдинг уже управляет телеканалами ТНТ, ТВЗ, "Пятница", ТНТ4, "2х2" и двумя производственными студиями – Comedy Club Production и "Гуд Стори Медиа".

По словам представителя "Газпром-медиа", решение о передаче управления связано с желанием оптимизировать ключевые бизнес-процессы, сократить затраты на управление и повысить операционную эффективность. "Смена модели управления позволит масштабировать успешные решения и наработки субхолдинга ГПМ РТВ. Модель руководства управляющей компанией была реализована ГПМ РТВ в период с 2015 года, и показала хорошие результаты", – заявили в пресс-службе.

Согласно статистике, канал терял зрителей – в январе-сентябре 2017 года доля аудитории канала снизилась на два процентных пункта по сравнению с прошлым годом. Кроме того, чистый убыток компании "Национальный спортивный телеканал", на которую оформлен бизнес "Матч ТВ", составил 1,7 миллиарда рублей. Новое руководство канала, тем временем, отчиталось о выручке 2,5 млрд руб. и чистой прибыли 114,5 млн за тот же период.