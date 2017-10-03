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Общество

России пообещали суровую зиму

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Ученые считают, что ослабление солнечной активности грозит России суровыми зимами. Такие выводы специалисты сделали из наблюдений за вечной мерзлотой.
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Владимир Мельников, научный руководитель Международного института криологии и криософии Тюменского государственного университета, считает, что нашу страну ждут морозы, сравнимые с климатическими рекордами зим ХХ века. "Мы несколько лет назад ждали начала цикла похолодания, и он начался, несмотря на действие антропогенеза и огромные выбросы. Плюс активность Солнца, то есть, несмотря на то, что вспышек было много, наблюдается снижение его активности. В целом Солнце внесет свой вклад в похолодание", – цитирует его ТАСС.

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Он заявил, что это новый холодный цикл, который опять пришел в Россию. Ученый объяснил, что свои теории он строит на изучении вечной мерзлоты, в которой дублируются процессы, происходящие в атмосфере. Мельников уточнил, что планета переживает плавный переход от одного цикла к другому и входит в холодный 35-летний период.

Отметим, что не все эксперты согласны с мнением коллеги. Доктор биологических наук, специалист Института экологии растений и животных Российской академии наук Рашит Хантемиров считает, что никакого глобального похолодания в ближайшем будущем не ожидается. Он допускает, что ослабление солнечной активности может замедлить темпы потепления климата на всей планете, но никак не переломить тенденцию.

"Растительность и животные пока не показывают никаких изменений. Признаки могут быть в том, что сейчас низкая солнечная активность, много лет идут крупномасштабные изменения, например, орбитальных параметров Земли. Уже много тысяч лет ведут к тому, что может быть похолодание, но сейчас основной фактор – большой объем углекислого газа в атмосфере, который перебивает влияние всех естественных факторов", – сказал ученый.

По словам академика, надвигающаяся зима может быть достаточно холодной, но климатические минимумы прошлого столетия не побьет. "Она может быть такой же, как нынешнее лето, которое не побило многолетние рекорды, а рекорды всего лишь 15-20 лет давности", – пояснил он. 

Автор: Михаил Войцеховский3 октября 2017, 11:47

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