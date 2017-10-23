Безумному сексу на танцполе нашли объяснение
Ученый уверяет, что люди совершают публичный половой акт не ради физического удовольствия. Полеев считает, что дело тут в некоей "пощечине общественному вкусу". Один из главных мотивов подобного поведения – желание эпатировать. "Мы в гробу видали стеснительность, а вы отсталые козлы", – объясняет примерный ход мысли таких людей сексолог.
По его словам, есть еще одна причина, которая толкает пары на подобное поведение. Дело может быть в наркотиках, считает эксперт. "Другой вариант, когда этим занимаются люди в состоянии наркотического опьянения. У них суженное сознание, и они не отдают себе отчет", – передает слова сексолога НСН.
Полеев также склонен считать вероятной версию, что подобные действия совершают эксгибиционисты. "И третий случай, это эксгибиционисты, но в крайнем выражении", – отмечает эксперт. Однако, по его словам, чаще всего на секс в публичном месте идут все-таки из-за желания эпатировать. "Прилюдный секс все-таки устраивают любители эпатажа, которые к тому же немного или много выпили. Эпатировать можно по-разному: стихотворением, рассказом, картиной, радиопередачей. К такому примитивному способу прибегают те, у кого нет фантазии", – уверен врач-сексолог.
Напомним, накануне в социальных сетях появилось пикантное видео, снятое в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода. На записи видно, что парень и девушка занялись сексом посреди танцпола, на глазах у многочисленных посетителей.
Отметим, что молодого человека, который оказался студентом академии МВД уже отчислили из учебного заведения и собираются отстранять от работы в полиции. Девушку, которая является студенткой нижегородского педагогического университета, ждет дисциплинарная комиссия, по итогам которой она тоже может закончить свое обучение раньше срока.
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