Россиян напугали затяжными морозами в октябре

Европейская часть России окажется в "мешке холода". Морозы продержатся до начала ноября.

Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Эксперт уверен, что до следующего месяца погода останется неизменной. При этом в конце недели, 27, 28, 29 октября, стоит ожидать осадков – в основном в виде снега, предупреждает Вильфанд. По его словам, вплоть до четверга будет держаться легкий мороз: днем – -1...+2. Кроме того, ночью температура будет на уровне -5...-6 градусов. Москвичам стоит ожидать снега, однако он не будет идти стеной. "Сильных снегопадов не ожидаем, но это уже будут осадки преимущественно в виде снега", — пояснил глава Гидрометцентра в разговоре с РБК.

Такие изменения погоды синоптик связывает с "мешком холода", в котором оказалась европейская часть России. Это явление, при котором холодный фронт задержится на определенной территории продолжительное время. По оценкам специалиста, в этот раз столица окажется "в мешке" в плоть до ноябрьских праздников. "Примерно до 3 ноября существенно температурный фон меняться не будет", – отметил Роман Вильфанд.

По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, ближе к концу недели температура в столице еще упадет. Если до четверга ожидается -1...+2, то ближе к выходным заморозки усилятся до -3 градусов.

Вместе с похолоданием Москву ждет усиление осадков. В пятницу в регион прорвутся тучи атмосферного фронта, которые обрушат на столицу мощный заряд снега. Они продержится над городом до конца следующей недели. Именно тогда москвичи смогут увидеть первых снеговиков, сообщили агентству городских новостей "Москва" в центре погоды "Фобос".