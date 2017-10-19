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Общество

Резким изменениям погоды в Москве нашли объяснение

Фото: GLOBAL LOOK press\Konstantin Kokoshkin
Ученый выявил основные тенденции климатических изменений в Москве. Сотрудник географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Локощенко проанализировал данные с конца XIX века до наших дней.
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Согласно его исследованию, климат в столице становится более теплым и сухим. Это вызвано уплотнением застройки и разрастанием мегаполиса. К таким выводам Локощенко пришел, проанализировав изменения метеорологических показателей в "острове тепла" и "острове сухости". Эти термины обозначают городские зоны, где температура стабильно держится выше средней по мегаполису или за его пределами, а влажность – наоборот, ниже.

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"Остров тепла" образуется в городе из-за выбросов тепла в результате человеческой деятельности, меньших его затрат на испарение влаги и движения воды по растениям, которых в городе мало. О многолетних изменениях интенсивности "островов тепла" и об анализе причин таких перемен до сих пор почти ничего не было известно. Под "интенсивностью" подразумевается именно разница в температуре воздуха между городом и окрестностями.

"Острова сухости" – это зоны устойчивого уменьшения относительной влажности воздуха в крупных городах, ранее их изучали лишь по данным кратковременных изменений. Их появление также связано с деятельностью человека – там, где мы кладем асфальт, не растут цветы и деревья, которые и делают климат более влажным.

По словам автора исследования, он – первый, кто проанализировал весь массив данных об обоих явлениях. "В данной работе впервые осуществлен вековой анализ обоих явлений начиная с 1887 года (для поля относительной влажности – с 1891 года), построены карты средних за много лет значений температуры воздуха и относительной влажности в Москве в разные периоды, исследованы тенденции изменений этих явлений во времени", – написал Михаил Локощенко в своей статье, опубликованной в журнале Journal of Applied Meteorology and Climatology.

Автор: Михаил Войцеховский19 октября 2017, 17:54

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