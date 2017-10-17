Когда в Москве пойдет снег

На выходных в столице может выпасть первый снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Уже 21 октября температура воздуха значительно понизится, Москва попадет под влиянием антициклона. Термометры жителей столицы не поднимутся выше отметки 5 градусов. НА следующий день, в воскресение, ожидается -1-+4 градуса.

"Первый снег ожидаем в выходные, но это не тот снег, который останется на зиму. Он конечно же растает", – сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд радиостанции "Говорит Москва". При этом синоптик отметил, что первая половина недели напротив, будет необычайно теплой.

"Мы сегодня ожидаем в Москве температуры до 12, завтра до 13 градусов. Это очень высокая температура, превышающая норму почти на 5 градусов. Конечно же, абсолютные значения не так уж велики, и вряд ли человеческое тело согреется при 13 градусах, но информация москвичам, что такой температурный фон на 5 градусов выше нормы, уж душу-то точно согреет", рассказал он во вторник, 17 октября.

Такие колебания температуры вызваны тропическим штормом Офелия, считают синоптики. Сейчас он бушует над Британией. Оказавшись в районе северных морей, шторм трансформировался, ослаб, и мощными порывами юго-западного ветра принес в Москву немного тропического тепла с далеких островов.

Однако, к четвергу благоприятный ветер утихнет, и его направление изменится на северо-западное. Порывы не будут такими сильными, как в начале недели. При этом температура начнет понижаться и составит около +7 градусов днем. Динамика на похолодание сохранится и в пятницу.

Напомним, в понедельник пресс-служба Гидрометцентра России рассказала, какая погода будет на выходных. "На фоне роста атмосферного давления в пятницу, 20 октября, – без осадков, ночью прогнозируется -1...+4 градуса, днем – +3...+8 градусов. Временами пройдут небольшие осадки, ночью – те же -1...+4 градуса, днем – +2...+7 градусов, что будет соответствовать климатической норме этих дней", – сообщали синоптики. Сегодня они уточнили прогноз – под "небольшими осадками" подразумевается снег.