Юный рэпер убил продюсера-педофила

В Приморье разыгралась драма с участием несовершеннолетнего. Подросток зарезал пристававшего к нему мужчину.

По версии следствия, 18 октября 23-летний потерпевший под надуманным предлогом организовал встречу с 15-летним подозреваемым. Трагедия произошла возле моря на острове Русский во Владивостоке.

Мужчина представился продюсером, который ищет таланты, поэтому пригласил юного рэпера пообщаться, передает РИА Новости. Но встреча окончилась кровавой драмой.

"В салоне автомобиля мужчина стал проявлять сексуальный интерес к подростку, произошел конфликт, и последний нанес несколько ударов ножом по телу потерпевшего и убил", – сообщает следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю. По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый подросток задержан.

Ранее в Карелии 17-летний подросток убил 51-летнюю женщину-почтальона. Сначала он изрубил жертву топором, а затем похитил ее деньги. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия, а юноша сбежал. Добычей грабителя стали 11 тысяч рублей.

Позже подросток был арестован. Суд признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде девяти лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.