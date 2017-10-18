Эксперта по делу "пьяного" мальчика обвинили в халатности

Сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение врачу ГБУЗ Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Михаилу Клейменову, который проводил экспертизу по делу "пьяного" мальчика. Его заподозрили в халатности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Расследование уголовного дела продолжается.