Синоптики пообещали россиянам дождь со снегом

Несмотря на то что в столичном регионе погода улучшается, в стране возможны сильные дожди. В Коми по ночам уже минусовая температура, а на Урале обещают снег.

После холодного вторника в Москве и Подмосковье потеплеет, осадков практически не будет, небольшого дождя стоит ожидать только в четверг. Температура в этот день составит +18...+20, а накануне будет на одно деление меньше, в среднем +16...+18. Такая погода продержится до конца недели. По словам синоптиков, средняя температура по региону на три градуса выше нормы. Такая же ситуация ожидается в центральных регионах страны. Без осадков, днем – +14...+20.

На северо-западе России в среду – сильные дожди, особенно на юге Коми. При этом относительно тепло – +13...+18. В центре республики будет ощутимо прохладнее, ночью температура опустится ниже нуля. По прогнозам синоптиков, можно ждать -1. Похожий температурный режим и на Урале. На севере области обещают дождь со снегом, ночью от нуля до +5, дневной максимум – +12, передает "Российская газета".

В Челябинском регионе – сильные дожди и грозы, которые идут на Свердловскую область. В ночь на 21 сентября синоптики советуют утепляться – в некоторых районах возможны сильные заморозки, до -3. Впрочем, по сравнению с Тюменской областью, это еще тепло – там жителям надо готовиться к похолоданию до -6.

Публикация от николай (@nikolay11101984) Сен 18 2017 в 2:39 PDT

Дождь со снегом обрушится на Тыву вместе с сильнейшим ветром, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Таких же явлений стоит ожидать жителям южных районов Хакасии и Красноярского края. Сильные осадки выпадут в Иркутской области. Несмотря на то что температура воздуха у Байкала составляет днем +8...+13, к концу недели возможен снег.

Впрочем, по-настоящему сильный ветер бушует на территории Камчатки. Его скорость достигает 27 метров в секунду. Такие же показатели – на побережье Якутии. Однако теплая погода еще не окончательно покинула страну. Она держится в Черноземье, Приволжском регионе и Южном округе, температурный максимум там составит +30.