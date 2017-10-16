Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптики обещают москвичам заморозки к концу недели. Температура опустится до -1 градуса.

Кроме того, в столице ожидаются дожди и сильный ветер. Виной тому – циклон, который надвигается на север Европейской части России. Днем, во вторник, порывы ветра достигнут 12-17 метров секунду, а на следующий день усилятся до 18 – это соответствует определению "очень крепкий", по шкале Бофорта. При такой скорости ветра сучья и небольшие ветки начинают ломаться и падать с деревьев.

Температура воздуха в Москве в первой половине недели, 17-18 октября, будет колебаться на уровне +6...+8 градусов днем. В это время в столичный регион с Атлантики придет теплый воздух – самый высокий показатель термометра достигнет +13 градусов. По словам синоптиков, это на три-четыре градуса выше климатической нормы по региону.

Днем, в четверг, сила ветра уменьшится, его направление изменится на северо-западное. Порывы не будут такими сильными, как в начале недели. При этом температура начнет понижаться и составит около +7 градусов днем.

Динамика на похолодание сохранится и в пятницу. "В последующие дни более холодный воздух продолжит поступать на территорию Московской области. На фоне роста атмосферного давления в пятницу, 20 октября, – без осадков, ночью прогнозируется -1...+4 градуса, днем – +3...+8 градусов. Временами пройдут небольшие осадки, ночью – те же -1...+4 градуса, днем – +2...+7 градусов, что будет соответствовать климатической норме этих дней", – заключили в Гидрометцентре России.