Москвичей предупредили об опасной погоде

В Москве в пятницу, 13 октября ожидается дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду. В связи с ухудшением погодных условий объявлен желтый уровень опасности, передает сетевое издание m24.ru.

По данным Гидрометцентра, в мегаполисе воздух прогреется до 8 градусов тепла. 14 октября столбики термометров опустятся до +5...+7 градусов. Дождливая погода сохранится и в начале следующей недели.

Горожан попросили закрывать окна и обходить шаткие конструкции. Автомобилистам рекомендовано не ставить машины под деревьями.