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Россиян предупредили об опасности поездок в США

Кадр из фильма "Обитель зла"
В США зафиксирована самая крупная за последние 20 лет вспышка гепатита А. Больше всего заболевших в штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо.
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В связи с этим Роспотребнадзор обратился к российским туристам. Санитарная служба попросила граждан учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок в Америку, пишет газета "Известия".

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По данным Роспотребнадзора, американские власти уже проводят вакцинацию бездомных – именно такие лица представляют наибольшую угрозу в распространении заболевания. "Они могут переезжать в неизвестном направлении по всей стране", – пояснили эпидемиологи.

Между тем, по официальным сообщениям Министерства здравоохранения штата Калифорния, в городах Сан Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелес зарегистрировано более 560 случаев гепатита А, из них 17 – со смертельным исходом. В свою очередь Министерство здравоохранения штата Мичиган заявило о 376 случаях заболевания. В Мичигане основные случаи заражения связывают с гражданами, употребляющими наркотики, бездомными или заключенными тюрем.

Штат Колорадо отчитался о 120 новых случаях заражения гепатитом А. Подавляющее большинство заболевших – мужчины, которые употребляли наркотические вещества в инъекциях и имели сексуальные контакты с другими мужчинами.

Автор: Алёна Нестерова11 октября 2017, 11:17

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