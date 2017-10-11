Россиян предупредили об опасности поездок в США

В США зафиксирована самая крупная за последние 20 лет вспышка гепатита А. Больше всего заболевших в штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо.

В связи с этим Роспотребнадзор обратился к российским туристам. Санитарная служба попросила граждан учитывать сложившуюся ситуацию при планировании поездок в Америку, пишет газета "Известия".

По данным Роспотребнадзора, американские власти уже проводят вакцинацию бездомных – именно такие лица представляют наибольшую угрозу в распространении заболевания. "Они могут переезжать в неизвестном направлении по всей стране", – пояснили эпидемиологи.

Между тем, по официальным сообщениям Министерства здравоохранения штата Калифорния, в городах Сан Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелес зарегистрировано более 560 случаев гепатита А, из них 17 – со смертельным исходом. В свою очередь Министерство здравоохранения штата Мичиган заявило о 376 случаях заболевания. В Мичигане основные случаи заражения связывают с гражданами, употребляющими наркотики, бездомными или заключенными тюрем.



Штат Колорадо отчитался о 120 новых случаях заражения гепатитом А. Подавляющее большинство заболевших – мужчины, которые употребляли наркотические вещества в инъекциях и имели сексуальные контакты с другими мужчинами.