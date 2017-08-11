Россиянам угрожает эпидемия гепатита

По данным экспертов, России угрожает эпидемия гепатита С. Стремительное распространение вирусного заболевания связано с отсутствием доступа к современной терапии.

По словам заведующей Пермским краевым гепатологическим центром Раисы Гальбрайх, при переливании крови сегодня гепатитом заразиться невозможно. Часто люди заражаются вирусом при посещении частных стоматологов и косметических салонов.

В настоящее время заболевание считается полностью излечимым, однако в 80% случаев гепатит С переходит в хроническую форму. Стоимость полного 8-недельного курса лечения достигает 600-800 тысяч рублей, передает "Московский комсомолец".

"Ситуация с доступностью оригинальных препаратов катастрофическая", – говорит гастроэнтеролог, гепатолог, научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Сергей Бацких. Он отметил, что помимо того, что они очень дороги, в ОМС они входят не во всех регионах. "Поэтому они идут в Интернет и находят сомнительных советчиков, которые говорят: "Зачем тебе врач, мы тебе поможем!", – заключил врач.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 сентября 2017 года решить, как обеспечить противовирусной терапией инфицированных вирусом гепатита С. И заложить средства на их лечение при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Отметим, предположительно, от гепатита С сегодня могут страдать порядка четырех миллионов россиян, из которых выявлено лишь 2,5 миллиона. И только 25% из пациентов наблюдаются у медиков. Пик заболевания приходится на граждан в возрасте 35-45 лет. Врачи отмечают, что многие из зараженных не подозревают о своем заболевании.