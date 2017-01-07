Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты.

Американец Дэн Билзерян заработал на игре в покер более 100 миллионов долларов. Также известно, что он является венчурным капиталистом. Впрочем, известность в Сети он получил не благодаря тому, как он зарабатывает. а благодаря тому, как тратит.

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Билзерян не стесняется делиться со всем миром подробностями своего расточительного образа жизни. На его странице в Instagram с завидной регулярностью появляются фотографии и видео с отдыха в разных экзотических точках планеты, дорогие игрушки миллионера, а также его роскошный и весьма слабо одетый эскорт из моделей.

Видео опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Ноя 18 2016 в 3:52 PST

По всей видимости Новый год стал для американца поводом подвести некоторые промежуточные итоги своей деятельности. Он собрал ролик, в котором показал одни из самых ярких моментов, запечатленных на камеру.

Видео опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Янв 1 2017 в 12:37 PST

А в сопроводительном сообщении не забыл и о тех людях, которым его успех не дает покоя. "Если вы ненавидите смотреть, как мне хорошо, то 2017-й станет очередным плохим годом для вас", – написал он. Спустя несколько дней он выложил еще один ролик похожего содержания, на этот раз отделавшись лаконичным описание "Это было весело".

It's been fun. Song:@theweeknd Видео опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Янв 4 2017 в 5:32 PST

На аккаунт Дэна Билзеряна в Instagram подписаны свыше 20 миллионов человек, которых он радует фотографиями из частных самолетов, закрытых вечеринок и своих поездок. Судя по симкам, американец любитель не только полуобнаженных моделей, но и дорогих машин, а также крупнокалиберных пушек. Зачастую он пытается совместить все это в одном кадре.

Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Май 1 2016 в 9:52 PDT

Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Май 10 2016 в 5:29 PDT

Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Дек 18 2015 в 1:32 PST

Впрочем, находятся и те, кто критикует образ жизни миллионера. Они отмечают, что из-за больших денег, свалившихся на Билзеряна, ему больше недоступна радость простого бескорыстного человеческого общения, а также сомневаются в моральных качествах спутниц американца.

Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Апр 10 2016 в 6:52 PDT

Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Мар 22 2016 в 11:40 PDT

Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Фев 25 2016 в 4:20 PST

Впрочем, сам миллионер, по всей видимости, не слишком сильно скучает по жизни без миллионов долларов. Он регулярно осваивает управление новыми транспортными средствами и ищет все новые места для отдыха.

Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Дек 18 2016 в 12:47 PST

Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Сен 30 2016 в 1:37 PDT