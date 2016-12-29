Раскрыты секреты новогоднего стола Путина

Президент России Владимир Путин в этом году на официальных приемах демонстрировал тягу к простой здоровой пище. Главе государства готовят из продуктов, поступающих на кремлевскую кухню из подсобных хозяйств Управделами президента России.

Кремлевские повара рассказали о гастрономических предпочтениях Владимира Путина и его окружения. Они признались, что 2016 год был для кремлевской кухни непростым.

Прежде всего, последствия кризиса и инфляции заставили повысить на 15-20% цены в столовых и кафе Госдумы, Правительства России, Совета Федерации и Кремля. Кроме того, едоки стали более требовательными. Почти все ингредиенты, из которых им готовили, поступали на кухню из подсобных хозяйств Управделами президента России. Из этих же продуктов готовят и для самого главы государства, сообщает "Московский Комсомолец".

Главное новшество уходящего года – для всех столовых разработали единое меню с одинаковыми ценами. Всего в нем 368 первых и вторых блюд. Меню рассчитано на три недели, в течение которых ни одно не повторяется. Поварам разрешили добавлять по своему усмотрению не больше восьми блюд, не включенных в единое меню.

Еще одно новшество года – это то, что в столовых высших органов власти стали проходить Дни национальной кухни. Больше всего в этом преуспели повара Дома Правительства: там экзотику представляли минимум раз в месяц. Больше всего успехом пользовались итальянские дни.

Экзотику высшие лица страны любили разбавить простыми блюдами. Например, салатом из квашенной капусты с клюквой, а также традиционно русскими расстегаями, курниками, холодцами и сбитнями.

К Новому году в кремлевских столовых принимали заказы. Новогоднее меню разработали для тех, у кого нет времени самому закупать продукты и готовить. Заказы прекратили принимать 28 декабря, а готовые блюда выдадут 30 и 31 числа. В основном чиновники и депутаты заказывали утку, стерлядку, заливное и торт.

Кремлевские повара рассказали о том, что будет на столе у президента России. Так, Владимир Путин в Новый год полакомится среди прочего рулетом из индейки с беконом и стерлядкой, запеченной с овощами.